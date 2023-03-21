الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائب البحيرة يقترح وجود وحدة للبحث العلمي في كل مصنع وربطه بالكليات والمعاهد

أحمد حمدى خطاب عضو
أحمد حمدى خطاب عضو مجلس النواب

قال أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب، إن محافظة البحيرة كبيرة من حيث الكثافة السكانية، وللأسف فى جامعة دمنهور، لا يوجد كلية طب بسرعة إنهاء المستشفى الجامعى وهناك محافظات فى عدد السكان وبها مستشفيات جامعية كما أننا نحتاج كلية للعلاج الطبيعى وكلية للحاسبات كما أن المصاعد معطلة فى كلية التمريض.

كما لفت النائب إلى أهمية ربط البحث العلمي والإنتاج العلمى بالتعليم، مقترحا أن يكون هناك وحدة للبحث العلمى فى كل مصنع ويتم ربطه بالكليات والمعاهد، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة لاعفاء ذوى الهمم من الرسوم للماجستير والدكتوراة وهذا تواكبا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ذوى الهمم فمثلا ليس معقولا أن يتم إعفاء الطلاب من ذوي الهمم من رسوم الدراسة ولا يتم إعفاءهم أيضا من رسوم الدكتوراة والماجستير لتشجيعهم.

كما أشار إلى ما وصفه بإجبار الطلاب على شراء الكتاب الجامعى وهناك تحايل فمثلا الكتاب يوجد به شيت ومن ثم يجبر الطالب على شراء الكتاب الجامعى حتى يستطيع دخول الامتحان.

 جاء ذلك خلال الجلسة العام لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواجهة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، بنحو 150 أداة رقابية.         

وأشارت النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب، إلى أنالدولة تبذل مجهودات كبيرة في الاستثمار بالعلاقات العلمية والمنح الخاصة بالقارة الإفريقية، إلا أن بعض الطلاب الأفارقة التابعين لجامعة القاهرة فرع الخرطوم، لديهم متطلبات تتعلق بأحوالهم ومعلومات عن دراستهم تكون غائبة أو غير متوفرة. 

وقالت عضو مجلس النواب: قوتنا الناعمة في خطر بسبب مطالب هؤلاء الطلاب.

وانتقد النائب مجاهد نصار، ترتيب الجامعات المصرية عالميا، مؤكدا أنه متدن بشكل كبير، مشيرا إلى أنه لا يوجد تأهيل الطلاب لسوق العمل.

التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات المصرية الطلاب من ذوى الهمم المستشار الدكتور حنفي جبالي بالكليات جامعة دمنهور جامعة القاهرة رئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي

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