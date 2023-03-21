الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الأوبرا والإنتاج الثقافي والفنون التشكيلية.. فعاليات شهر رمضان في وزارة الثقافة

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، برنامج أنشطة شهر رمضان المبارك لعام (2023م – 1444هـ)، والذي تُنفذه الوزارة من خلال قطاعاتها المتعددة بالمواقع الثقافية المختلفة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. 

وتُنظم الوزارة، وللمرة الأولى، مجموعة فعاليات ثقافية وفنية بقرى ونجوع الـ6 أقاليم الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، إضافة إلى برنامج خاص احتفاءً باختيار الوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية 2023م، والعديد من الفعاليات والأنشطة التي تقام في إطار احتفالات وزارة الثقافة بمرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر، إلى جانب سلسلة من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية بقرى ونجوع "حياة كريمة" تقيمها المكتبات المتنقلة، التابعة لمكتبات مصر العامة، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، والعديد من الورش التدريبية والفنية.

نيفين الكيلاني

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة: "حرصنا من خلال برنامج وزارة الثقافة للاحتفال بشهر رمضان المبارك على الوصول بالخدمات الثقافية والفنية المتنوعة لمختلف القرى والنجوع بالمحافظات، متبنين في ذلك استراتيجية تعمل على إتاحة الخدمة الثقافية لكافة المصريين، وتُكرس جزءًا كبيرًا منها لخدمة المناطق المحرومة، والأشد احتياجًا للنشاط الثقافي، للتأكيد على أن الخدمة الثقافية حق لكل المصريين، وأن التراث والإبداع والفن هم الطريق الأكثر رسوخًا للحفاظ على "الهوية الوطنية".

 دار الأوبرا المصرية

تُنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، مجموعة من الحفلات الفنية لباقة من نجوم الأوبرا، ونجوم الغناء العربي، والفرق الغنائية، على مدار شهر رمضان، فعلى المسرح المكشوف تُقدم فرق "الموسيقات العسكرية، مركز تنمية المواهب، الفنانة دينا الوديدي، أيامنا الحلوة، مسار إجباري، مواويل، الحضرة للإنشاد الصوفي، الشيخ ياسين التهامي، وعلى المسرح الكبيرُ تقيم عددًا من الحفلات بمشاركة "الفنان الكبير مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، الفنان الكبير علي الحجار، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، الفنانة عبير نعمة، وعلى المسرح الصغير تُقام عدد من السهرات العربية والإسلامية تستعرض التراث الموسيقي لعدد من الدول، وبمسرح سيد درويش بالإسكندرية، تقام عدد من الحفلات لفرق "على مر الأجيال، الحضرة للإنشاد الصوفي، وأم كلثوم للموسيقي العربية".

قطاع الإنتاج الثقافي

قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، يقدم مجموعة من الفعاليات الفنية ضمن برنامج "هل هلالك" بساحة الهناجر، بمشاركة الفنان علي الهلباوي، الفنانة فاطمة محمد علي، الفنانة رباب ناجي، الفنانة فاطمة عادل، الفنانة أميرة رضا، وفرق "رضا للفنون الشعبية والاستعراضية، القومية للفنون الشعبية، أنغام الشباب، الإنشاد الديني،  فرقة المركز القومي للمسرح"، وعلى مدار 15 ليلة، يقدم البيت الفني للمسرح، عرض "الليلة الكبيرة للأطفال"، إضافة إلى ورش رسم وأشغال فنية بركن الطفل، وتنظيم حفل ذكرى حرب العاشر من رمضان، ضمن برنامج وزارة الثقافة  للاحتفال بمرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر، إلى جانب أمسية "بهجة الروح"، وتقديم فقرات من السيرك القومي.

كما يُقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، عروض السيرك القومي، وفقرات فنية متنوعة للإنشاد الديني بقاعة صلاح جاهين.

ويعرض البيت الفني للمسرح، عددًا  من المسرحيات منها  "عجيب وعجيبة على مسرح السلام، "حلمك علينا" على المسرح العائم الصغير، "بعد آخر رصاصة" على مسرح الغد بالعجوزة، و"سيب نفسك" على مسرح السلام.

قطاع الفنون التشكيلية

أما قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، فينظم عددًا من الفعاليات الثقافية والورش التدريبية،  بالمواقع التابعة له في القاهرة والجيزة والإسكندرية،  من خلال الإدارة العامة للتنشيط الثقافي، والإدارة المركزية لمراكز الإنتاج الفني، منها إقامة ورش "رسم، فوانيس رمضان، الزخارف الإسلامية، التراث الشعبي، الحرف اليدوية"،  إلى جانب الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وذلك من خلال تنظيم عدد من الندوات التي تُناقش دور المرأة في المجتمع

نيفين الكيلاني دار الأوبرا المصرية قطاع الإنتاج الثقافي الفنون التشكيلية البيت الفني للمسرح

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يوم المرأة المصرية

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