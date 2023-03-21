استقرار سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم التلاتاء 21-3-2023 في منتصف التعاملات

سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023 خلال منتصف التعاملات، استقرارًا مقابل العملة المحلية ليبلغ نحو 32.89 جنيه للشراء، و33.01 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

يرصد «الدستور» آخر تحديث لحظي لـ سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023 خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، ليبلغ متوسط سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري نحو 32.89 جنيه للشراء، و 33.01 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023، في منتصف التعاملات اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 32.91 جنيه للشراء، و 33.12 جنيه للبيع، كما سجل في بنك مصر ليسجل 32.91 جنيه للشراء، و33.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك

يقدم «الدستور» نشرة لآخر تحديث سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023، في منتصف التعاملات اليوم في عدد من البنوك أبرزها:

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

-32.72 جنيه للشراء

-33.07 جنيه للبيع

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

-32.93 جنيه للشراء

-33.13 جنيه للبيع

كما سجل سعر اليورو اليوم لحظة بلحظة الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023 في منتصف التعاملات استقرارًا في بنك البركة ليسجل نحو 32.90 جنيه للشراء، و33.13 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن سعر اليورو شهد خلال الفترة الماضية سجل حالة من عدم الاستقرار نتيجة التغيرات الجيوسياسية التي طرأت على العالم خلال الفترة الأخيرة مثل الأزمة الروسية- الأوكرانية وتأثيرها على الوقود والطاقة مما نتج عنها غلق بعض المصانع في البلدان الأوروبية وارتفاع في سعر الدولار، بالإضافة إلى التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.