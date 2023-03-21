الثلاثاء 21 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصادرة 24 كيلو حشيش وأقراص مخدرة فى المعادى

حشيش
حشيش

تمكنت مكافحة المخدرات بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط 24 كيلو حشيش وأقراص مخدرة بحوزة شخصين بالمعادي.

وأكدت تحريات مباحث قسم شرطة المعادى قيام شخصين، لهما معلومات جنائية بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية ومتجرى المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وضبط بحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت 24 كيلو جراما، 3000 قرص مخدر لعقار الترامادول– بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية لذات العيار، طبنجة ضغط هواء ، مبلغ مالى، سيارة، دراجة نارية بدون لوحات معدنية ملك أحدهما.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد حماية نشاطهما الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسيارة والدراجة النارية لتسهيل تنقلاتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مكافحة المخدرات حشيش اقراص مخدرة المعادى شخصين

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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