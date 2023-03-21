الثلاثاء 21 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بأمر ملكي.. باريس سان جيرمان يستعد لتقديم عرض ثانٍ لتجديد عقد ميسي

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

كشفت تقارير صحفية عن تقدم إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعرض لتمديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم الفريق.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة سبورت نقلًا عن مصادرها في الدوحة، فإن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني، أصدر أمرًا بالبدء في مفاوضات تمديد عقد ميسي لتأمين بقائه ضمن صفوف الفريق، لإنهاء مسيرته ضمن صفوف الفريق.

وذكرت الصحيفة أن لويس كامبوس، المدير الرياضي لباريس عقد جلسة مع خورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني، وفي الاجتماع قدم كامبوس عرض النادي الباريسي الأول والذي لم يرضي ميسي، خاصة في ظل عدم وضوح المشروع الرياضي للنادي، مشيرة إلى أن أولويات ميسي هي التتويج بالألقاب من خلال عقد جيد له،  وهو مايحتاج تدعيم الفريق وفي العرض الأول لم يتلق خورخي ميسي ضمانات كافية بأن هذا هو الحال.

وتعيد إدارة باريس سان جيرمان التفكير في سياساتها لتكوين فريق قادر على المنافسة على دوري أبطال أوروبا، ويعد ميسي عاملًا ضروريًا، ولهذا عندما يتم وضع الأسس في المشروع الجديد للنادي، والذي وضعت خلاله الخطوط العريضة، فإن إدارة باريس سان جيرمان ستعقد جلسة أخرى مع ميسي وتعرض عليه التمديد.

وتدرج ميسي في المراحل العمرية لنادي برشلونة، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في صيف عام 2005، ويسطر فصولًا من تاريخ نادي برشلونة بالتتويج بالدوري الإسباني 10 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات وكأس العالم للأندية 3 مرات، ويحقق الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 7 مرات.

ورحل ميسي عن صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021، وانتقل لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع برشلونة وعدم قدرة النادي على تمديد التعاقد بسبب الأزمة المالية التي يتعرض لها.

ولعب ميسي 778 مباراة بقميص فريق برشلونة، وسجل 672 هدفًا وصنع 303 لزملائه في الفريق خلال 16 سنة مثل فيها الفريق الكتالوني.

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وائل لطفي

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