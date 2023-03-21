الثلاثاء 21 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد أعمال إنشاء كوبرى أعلى مزلقان الروافع قبلى

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أعمال مشروع إنشاء كوبري أعلى مزلقان السكة الحديد بقرية "الروافع قبلي" بمركز سوهاج، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ، ومعدلات الأداء، وإزالة أي معوقات، بحضور المهندس محمد عبدالعاطي، مدير عام هيئة الطرق والكباري بسوهاج، ومحمود إمام، رئيس مركز ومدينة سوهاج.

وتفقد المحافظ الأعمال الجارية بالمشروع، الذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري، ويشمل كوبري أعلى مزلقان السكة الحديد، بطول 400 متر، وعرض 18 مترا، بالإضافة إلى إنشاء كوبري للمشاة بتكلفة إجمالية للمشروع 140 مليون جنيه، ويهدف المشروع إلى تحقيق السيولة المرورية، والحد من الحوادث، وتحقيق الأمان للمواطنين. 

ووجه المحافظ بتكثيف الأعمال والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من المشروع؛ لخدمة المواطنين، مع ضرورة الالتزام بجميع إجراءات السلامة والصحة المهنية للعاملين بالموقع.

40 مليون إزالة أية معوقات الهيئة العامة للطرق والكباري السلامة والصحة المهنية اللواء طارق الفقى المواطن

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وائل لطفي

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