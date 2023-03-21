الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| هداف الزمالك فى طريقه للأهلى.. وخريطة البرامج لإذاعة راديو «ON sport FM»

أخبار الظهيرة
أخبار الظهيرة

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار المتنوعة في مختلف المجالات الفنية والاجتماعية والسياسية والرياضية، ويرصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «أخبار الظهيرة».

مقتل شاب على يد والده بشبرا الخيمة.. ووالدته: كان بيصرف عليا أنا وأخواته

المجني عليه

كانت عقارب الساعة تشير إلى العاشرة صباحًا، وأثناء تواجد "عبد الله عمرو عبد النبي" صاحب الـ17 عامًا، داخل منزله بشبرا الخيمة تفاجأ بحضور والده للمنزل وبيده سلاح أبيض.

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استقرار أسعار الدولار وسط ترقب لنتائج اجتماع الفيدرالي

الدولار

استقر الدولار في الأسواق الآسيوية اليوم الثلاثاء، لكنه كافح للابتعاد عن أدنى مستوياته في 5 أسابيع مع اعتقاد المتعاملين أن الضغوط المصرفية ستمنع مجلس الاحتياطي الاتحادي.

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الخريطة البرامجية الكاملة لإذاعة راديو «ON sport FM» في رمضان

برامج إذاعة راديو

أعلنت إذاعة راديو «ON sport FM» عن الخريطة البرامجية المقرر بثها عبر أثير الإذاعة خلال شهر رمضان المقبل 2023، وتضم عددا من ألمع النجوم في مصر.

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مفاجأة.. «هداف الزمالك فى طريقه للأهلى»

الزمالك

فجر مصدر مقرب من يوسف أسامة نبيه، مهاجم الزمالك، مفاجأة مدوية تتعلق بمصير اللاعب من الاستمرار مع القلعة البيضاء في الموسم المقبل.

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كتل هوائية من مناطق صحراوية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم

الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم على القاهرة الكبرى وباقي المحافظات. 

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إيلون ماسك يُحذر من خطر كبير يُهدد الولايات المتحدة بعد انهيار «سيليكون فالي»

إيلون ماسك

قال الملياردير الأمريكي الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا”، إيلون ماسك، إن الولايات المتحدة مهددة بخطر جسيم، وتوقعات بحدوث ركود كبير آخر في اقتصادها.

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أسعار الدولار الدولار الزمالك ON sport fm الأرصاد تسلا

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وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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مفاجأة.. «هداف الزمالك فى طريقه للأهلى»

مقتل شاب على يد والده بشبرا الخيمة.. ووالدته: كان بيصرف عليا أنا وأخواته

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023

«بيلد» تكشف عن خليفة محتمل لأنشيلوتى فى ريال مدريد

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