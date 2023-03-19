مقتل شاب على يد والده بشبرا الخيمة.. ووالدته: كان بيصرف عليا أنا وأخواته

كانت عقارب الساعة تشير إلى العاشرة صباحًا، وأثناء تواجد "عبد الله عمرو عبد النبي" صاحب الـ17 عامًا، داخل منزله بشبرا الخيمة تفاجأ بحضور والده للمنزل وبيده سلاح أبيض "قطر" وقام بالاعتداء عليه بسبب خلافات سابقة بينه وبين والدة الشاب، مُنتهِز عدم وجود والدة "عبد الله" في المنزل، ليسقط الشاب جثة هامدة غارقًا في دمائه، ويفر الأب هاربًا قبل الإمساك به من قبل الأهالي.

كان نور عيني وبيصرف عليا أنا وأخواته

تعود المتهم على مضايقة وتعذيب أبنائه الثلاثة وضرب زوجته و أهانتها أمام الجيران، لتقرر الأم الابتعاد عنه وتأجير شقة سكنية للعيش بها مع أبنائها بعيدًا عنه، فتولى "عبد الله" مسؤولية الإنفاق على أسرته رغم صغر سنة.. استمر ذلك الحال لعامين حتى تمكن المتهم من معرفة مكانهم، ليبدأ من جديد في ممارسة البلطجة عليهم والاستيلاء على أموال نجله..كما ذكرت الأم في حديثها لـ"الدستور"

وقالت الأم وعينيها تمتلئ بالدموع إن في يوم الحادث كانت في المستشفي مع شقيق " عبد الله" الأصغر، وعندما ذهبت للمنزل وجدت نجلها ملقى على الأرض غارقًا في دمائه موضحة" أنا رجعت من المستشفي ولسه بفتح الباب لقيت ابني غارق في دمه" تكمل بأنها فقدت الوعي عندما شاهدت نجلها " متشرح في كل جسمه".. أسرعت وأبلغت رجال الأمن لمعرفة الجاني.

كان بيغير من " عبد الله" علشان كان شغال و بيصرف عليا

وأضافت الأم أنها أصيبت بصدمة عندما علمت من جهات الأمن أن والد "عبد الله" هو الجاني مُعلقة" أنا مكنتش أتخيل أن الحقد والغل يخليه يقتل ابنه" تختتم بمطالبة رجال الشرطة الإتيان بأقصى عقوبة للمتهم بعدما حرمها من نجلها وقتله بدم بارد.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقي قسم قليوب بلاغًا من أسرة المجني عليه يفيد بمقتل الشاب عبد الله عمرو عبد النبي على يد والده بسبب خلافات سابقة بينهما، على الفور انتقال رجال المباحث لمكان البلاغ وبسؤال شهود العيان والتحريات تبين، وجود خلافات سابقة بين المتهم و نجله، وعلى إثر الخلافات قام بالتعدي عليه بسلاح أبيض حتى الموت.

وبإعداد الكمائن استطاع رجال الأمن القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتم التحقيق في القضية من قبل جهات التحقيق التي أحالتها إلى محكمة الجنيات بشبرا الخيمة، نظرًا لتحديد جلسة ومحاكمة المتهم.