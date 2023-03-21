غدًا.. افتتاح مصنع لإنتاج مكونات السخان الكهربائى فى العاشر من رمضان

قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن المصنعين مهتمون بتوطين الصناعة المحلية بنسب أكبر من خلال إنشاء مصانع متخصصة في توفير مستلزمات إنتاج الصناعة.

وأضاف "المهندس"، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم غدًا الأربعاء، افتتاح مصنع إنتاج السخانات الثيرموستات المستخدمة في صناعة سخانات المياه الكهربائية بالشراكة بين شركة فريش للأجهزة المنزلية وشركة كوثيرم الفرنسية بمدينة العاشر من رمضان، بحضور المهندس خليل إبراهيم رئيس مجلس ادارة فريش وMr. Jerome Faurot رئيس شركة كوثيرم الفرنسية الرائدة في تصنيع مكونات السخان الكهربائية على مدار 75 عاما.

ودعا جموع المصنعين إلى زيارة هذا المصنع للتعرف على منتجاته واستخدامها للحد من فاتورة الاستيراد وتعميق التصنيع المحلي.