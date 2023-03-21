أمانى سمير الفائزة بلقب «الدوم» فئة الغناء تكشف تفاصيل تجربتها بالبرنامج

عبرت أماني سمير، الفائزة بلقب الموسم الثاني لبرنامج "الدوم"، فئة الغناء، عن سعادتها بالمشاركة في البرنامج في هذه النسخة.

الغناء في دار الأوبرا

وقالت خلال لقائها في برنامج "مساءdmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية "dmc"، إنها بدأت الغناء في دار الأوبرا المصرية، وسافرت لإحياء حفلات في عمان مع فرقة من الأوبرا.

وعن مشاركتها بالبرنامج، قالت إنها تابعت إعلانات الموسم الأول ولكنها لم تلحق بالتقديم، وأصرت على ألا تفوت الفرصة بالموسم الثاني من البرنامج حتى تحقق حلمها.

وأشارت إلى أنه كان يوجد تحدي بين عدد كبير من المتسابقين واستقروا على 36 متسابقًا، وتم تصفيتهم حتى المرحلة النهائية، مشيرة إلى أنه كان هناك تدريبات يومية وفرقت كثيرًا معها على مدار شهرين.