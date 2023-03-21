الثلاثاء 21 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير دولي: مصر موطن العجائب ووجهة سياحية تزخر بالمعالم الطبيعية والتاريخية

الأهرامات وأبو الهول
الأهرامات وأبو الهول

دعت الوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة "روس توريزم" لزيارة مصر، مقدمة قائمة بأفضل المواقع السياحية البارزة، وقالت بأن مصر موطن العجائب وتزخر بالعديد من معالم الجذب المذهلة.

وقالت الوكالة في تقريرها، تُعرف مصر بأنها موطن العجائب، ففي كل مكان في مصر يبدو مذهلاً للغاية، ويوجد في هذا البلد العديد من المعالم الطبيعية والتاريخية التي يجب عليك بالتأكيد زيارتها مرة واحدة على الأقل في حياتك إما بمفردك أو مع عائلتك أو أصدقائك. 

وتابع  أن غالبية الناس يزورون مصر لرؤية أهرامات الجيزة، وتعد هذه المنطقة السياحية واحدة من عجائب الدنيا السبع، فالأهرامات هنا هي أطول الهياكل في ذلك الوقت وهي من صنع الرجال، والشيء المدهش هو لم  تستخدم  آليات لبناء هذه الهياكل الضخمة.

كما أشار التقرير إلى وادي الملوك حيث دفن الملوك المصريين المشهورين مثل أمنحتب وتوت عنخ آمون الذي يعد قبره واحدة من أشهر الأماكن الأثرية في العالم، وكذلك القاهرة الإسلامية هي إحدى المناطق التي يجب عليك بالتأكيد زيارتها في مصر، وهذه المنطقة مليئة بالآثار والمساجد.

ولفت  التقرير إلى أن الأهرامات التي شيدها المصريون القدماء "الفراعنة" تعد واحدة من عجائب العالم، من حيث روعة البناء والتصميم إلى الشكل الهندسي المميز، ناهيك عما تحتويه من أسرار أخرى سعى لا تزال تحير العلماء. 

وأشار إلى  أن الهرم الأكبر بني بقاعدة تزيد عن 230 مترًا (750 قدمًا) لكل جانب، وأن أكبر فرق في الطول بين الجوانب الأربعة للهرم هو 4.4 سم (1 بوصة) وفي القاعدة  2.1 سم ، أي أقل من بوصة، وهو ما يعد أمرا عجيبا من الناحية الهندسية.

أهرامات الجيزة المصريون القدماء المنطقة السياحية الوكالة الفيدرالية الروسية الوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة المواقع السياحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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