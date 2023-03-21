الثلاثاء 21 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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وائل السمرى: دعم الدولة للمرأة بمثابة إصلاح تدريجى لحال الأسرة بالكامل

الكاتب الصحفي وائل
الكاتب الصحفي وائل السمري

قال الكاتب الصحفي وائل السمري، إنه يتوجه بخالص التحية لكل أم مصرية على ما يقدمنه من تضحية، معبرًا: "الأم هي عماد المنزل والوطن والمجتمع، تحية خاصة لكل أم شهيد".  

اهتمام الرئيس 

وأكد وائل السمري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامي شادي شاش، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه ليس من الجديد على الرئيس عبد الفتاح السيسي الاهتمام بالمرأة المصرية وحرصه على دعم المرأة وتقوية شوكتها وحرصه على أن تأخذ المرأة حقوقها كاملة، وهذا الدعم الذي تقدمه الدولة بمثابة إصلاح تدريجي لحال الأسرة بالكامل. 

تمكين المرأة

وأضاف في حديثه، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سباق في تنفيذ كل ما يشغل أذهان المرأة، حيث تقوم الدولة الآن بتوفير كافة السبل الممكنة التي من الممكن أن تساعد المرأة في أن تعيش حياتها بشكل أفضل.

وائل السمري دعم الرئيس للمرأة تمكين المرأة اكسترا نيوز حديثث الاخبار

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يوم المرأة المصرية

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