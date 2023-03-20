مكتبة الإسكندرية تنعى المفكر حلمي شعراوي

نعت مكتبة الإسكندرية الكاتب والمفكر والسياسي الدكتور حلمي شعراوي، رئيس مركز البحوث العربية والأفريقية، خبير الشؤون الإفريقية، مؤسس مركز البحوث العربية والأفريقية، والذي وافته المنية اليوم الاثنين عن عمر ناهز 88 عامًا.

وتقدم الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية بخالص العزاء لأسرته وتلاميذه، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، مؤكدًا أن الراحل قدم عبر مسيرته الخصبة نموذجا للدأب والإخلاص فى العمل، وحب الوطن كما ساهم بدور كبير فى تعميق العلاقات المصرية الإفريقية، وقدم من الإسهامات في هذا الشأن التى لا يزال صداها يتردد حتي الآن فالمتتبع لسيرته الشخصية يجده منخرطا في إفريقيا، إلى حد الالتحام بين جسد أفريقيا وجسده ، ليصبحا جسدا واحدا، فحلمي يتحدث عن نفسه، وعن إفريقيا في آن واحد، فكأنما هو إفريقيا وإفريقيا هو، فهو عاشق أفريقا الأول والمناضل من أجل حركات التحرر الوطني بالقارة السمراء،

تخرج الدكتور حلمي شعراوي فى كلية الآداب قسم الاجتماع جامعة القاهرة عام 1958 وشغل العديد من الوظائف السابقة من أهمها مسئول حركات التحرير الأفريقية (مصر) وأستاذ علوم سياسية بجامعة جوبا (السودان) وخبير العلاقات العربية الأفريقية بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (تونس) والرئيس الأسبق للجمعية الأفريقية للعلوم السياسية، وله العديد من المقالات والمؤلفات باللغتين العربية والإنجليزية فى الشأن الإفريقي والقضايا المتعلقة بإفريقيا، وشارك الراحل في عضوية العديد من الوفود الممثلة لمصر دولياً للقارة الإفريقية، وهو أيضًا، عضو بالعديد من اللجان والمجالس على المستويَين المحلي والإقليمي.