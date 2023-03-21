الثلاثاء 21 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محمد درويش صاحب شخصية «بكار» الموسم الأول يكشف كواليس اختياره

بكار
بكار

قال محمد درويش، صاحب صوت شخصية بكار  بالموسم الأول، إن شخصية بكار بدأت عام 1999، وكان وقتها طفلًا من أطفال الإذاعة واختارته منى أبو النصر، لأداء الشخصية.

 

وأضاف “درويش"، خلال مداخلة عبر "زووم"، مع برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية “dmc”، أن الفنان محمد منير هو من علمه اللهجة النوبية وحببه فيها، مشيرًا إلى أنه عند عرض أول حلقة كان صوت بكار يجوب كل البيوت ولكنهم لا يعرفون الشخصية.

سبب نجاح الشخصية

وعن سبب نجاح الشخصية أكد أنها كانت أول عمل مصري 100%، من رسوم متحركة، وأداء صوتي، وكان من حسن حظه أن يكون أول شخصية لبكار، وهو عمل فلكلوري صميم وقريب من حياة المصريين.

وأشار إلى انه عندما انتقل من مرحلة الطفولة للشباب منى أبو النصر، أخبرته أن بسبب تغير صوته لا يستطيع تقدم الشخصية وطلبت منه اختيار طفل آخر.

محمد درويش شخصية بكار الموسم الأول منى أبو النصر سبب نجاح الشخصية رسوم متحركة اللهجة النوبية محمد منير

مواد متعلقة

فقرات بكار وشريك .. فعاليات المسرح المتنقل بقرية المعامرية فى أسوان

بكار وبطوط يشاركان في أول يوم دراسي بمدارس أسيوط

بملابس «بكار».. سفير كوريا الجنوبية يرقص على أغنيات النوبة في أسوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

الأكثر قراءة

مقتل شاب على يد والده بشبرا الخيمة.. ووالدته: كان بيصرف عليا أنا وأخواته

أسعار الدواجن اليوم فى مصر الثلاثاء 21-3-2023 فى الأسواق

القوات الأوكرانية تستهدف أراضى جمهورية دونيتسك بـ 15 قذيفة يستخدمها الناتو

مايا مرسى: قرارات رئيس الجمهورية هدية القيادة السياسية للمرأة المصرية فى عيدها

«اللهم افتح لنا فتحًا مبينًا».. دعاء الفجر اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023

الأردن يستدعى سفير الاحتلال للاحتجاج على تصريحات وزير المالية الإسرائيلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

حياة مثل غيرها

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [5]

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

لواء. محسن الفحام

"الأزهر.. والإسلاموفوبيا"

منى رجب

هلت أنوار شهر البركة والتكافل والرحمة

منى رجب

هلّت أنوار شهر البركة والتكافل والرحمة

ماجد حبته

الدورة الـ14 مع روسيا

عبدالوهاب داود

سهرة مع آل باتشينو

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلن تسهيلات رمضان: تيسير صلاة الجمعة فى القدس وتمديد فتح المعابر

الخارجية: تصريحات الوزير الإسرائيلى حول إنكار وجود الشعب الفلسطينى تحريضية ومرفوضة

تسريب لنائب رئيس المكتب السياسى لـ«حماس»: سيبلغ التصعيد ذروته فى رمضان