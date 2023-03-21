محمد درويش صاحب شخصية «بكار» الموسم الأول يكشف كواليس اختياره

قال محمد درويش، صاحب صوت شخصية بكار بالموسم الأول، إن شخصية بكار بدأت عام 1999، وكان وقتها طفلًا من أطفال الإذاعة واختارته منى أبو النصر، لأداء الشخصية.

وأضاف “درويش"، خلال مداخلة عبر "زووم"، مع برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية “dmc”، أن الفنان محمد منير هو من علمه اللهجة النوبية وحببه فيها، مشيرًا إلى أنه عند عرض أول حلقة كان صوت بكار يجوب كل البيوت ولكنهم لا يعرفون الشخصية.

سبب نجاح الشخصية

وعن سبب نجاح الشخصية أكد أنها كانت أول عمل مصري 100%، من رسوم متحركة، وأداء صوتي، وكان من حسن حظه أن يكون أول شخصية لبكار، وهو عمل فلكلوري صميم وقريب من حياة المصريين.

وأشار إلى انه عندما انتقل من مرحلة الطفولة للشباب منى أبو النصر، أخبرته أن بسبب تغير صوته لا يستطيع تقدم الشخصية وطلبت منه اختيار طفل آخر.