خدمات طبية بقرية دلهمو بالمنوفية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

قامت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتنفيذ المشروعات والإصلاحات التي توفر لسكان القرى النائية والأكثر احتياجًا حياة هادئة خالية من القلق والتوتر ، وجاء ذلك من خلال تطوير البنية التحتية، وتجديد شبكات الصرف الصحي، وإنشاء محطات جديدة لخدمة السكان، إلى جانب ترميم المنازل وإدخال عليها المياه النظيفة والغاز الطبيعي، كما قامت المبادرة بتطوير وإحلال الوحدات الصحية وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة، وتوفير أطباء في جميع التخصصات الطبية، إلى جانب تنظيم القوافل الطبية التي تجوب القرى لتقديم الكشف والعلاج للمرضي بالمجان.

القيادة السياسية حريصة على الجميع

«سعيد بكر»، يقطن بقرية دلهمو، مركز أشمون التابعة لمحافظة المنوفية، كان يعاني من مرض مزمن ، وبسبب عدم وجود خدمات طبية داخل قريته، تدهورت حالته الصحية وأصبح قعيد على فراش المرض منتظر الموت، لكن بين ليلة وضحاها تبدل الحال بعدما زاره فريق ميداني تابع للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وقدموا له الخدمات الطبية والصحية.

وقال «سعيد» لـ«الدستور»، إن تنفيذ وحدات صحية ضمن مبادرة «حياة كريمة» خطوة مهمة تصب في صالح صحة الكبار والصغار، حيث أن صحة المواطنين الجيدة تعني أن مصر ستصبح أفضل، وبالتالي تنفيذ مشروعات أكثر بأيادٍ مصرية لا تعاني من أمراض، مشيرًا إلى أن المبادرة تسعى لتنفيذ الأولويات وخدمة المواطنين.

وذكر أن الرئيس السيسي حريص على متابعة سرعة تنفيذ جميع مطالب المواطنين لتصبح جميع الخدمات الأساسية متوافرة في القرى الصغيرة، معلقًا «عصر السيسي من أفضل العصور، وأصبحت الوحدات الصحية الصغيرة أشبه بمستشفيات مركزية تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، كما يوجد بها طوارئ متكاملة، لإسعاف الأهالي بالقرية».

يختتم حديثه بتوجيه الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا الكثير من الخدمات لسكان القرية، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي غيرت وجه الريف المصري للأفضل.