الثلاثاء 21 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

انخفاض جديد فى أسعار الغاز الطبيعى عالميًا

ارشيفة
ارشيفة

استكملت أسعار الغاز الطبيعي العالمية، مسلسل انخفاضها المستمر فقد شهدت الأسعار خلال الساعات الماضية، انخفاضا جديدا وسجلت الأسعار 2.243 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية بنسبة انخفاض طفيفة عن امس التي سجلت 2.350 دولار.

استمرار انخفاض أسعار الغاز الطبيعي العالمية والأسعار تسجل 2.243 للمليون وحدة حرارية بريطانية

ويتوقع خبراء الطاقة، أن يؤدي انهيار SVB في وقت سابق إلى تداعيات كبيرة في قطاع التكنولوجيا والقطاع المالي، وربما يمتد إلى الشركات الأخرى والمستهلكين أيضًا، كما أن الغاز الطبيعي والسلع الأخرى تشهد هبوطًا كبيرًا، بسبب الزيادة في تدفقات الابتعاد عن المخاطر

وتبلغ مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة 2.583 تريليون قدم مكعب بزيادة 222 مليار قدم مكعب عن نفس الفترة من العام الماضي، كما أنها تزيد بمقدار 163 مليار قدم مكعب على متوسط الخمس سنوات.

أسعار الغاز الطبيعي اسعار الغاز الطبيعي العالمية البترول والثروة المعدنية الغاز الطبيعي العالمي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

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يوم المرأة المصرية

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