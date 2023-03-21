قيمتها 20 مليار دولار.. لماذا اسقط بوتين ديون روسيا لدي الدول الإفريقية

غازل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الدول الأفريقية الإثنين، بعد عدة قررات اقتصادية هامة، حيث نقل الرئيس بوتين الصراع مع الغرب إلي إفريقيا، حيث يريد بوتين أن يستمد قوته من القارة السمراء.

وأعلن بوتين، الإثنين، إلغاء ديون مستحقة على دول أفريقية تقدر بأكثر من 20 مليار دولار، وقال بوتين، خلال المؤتمر البرلماني الروسي الأفريقي، إن روسيا ستزود الدول الأفريقية بالحبوب مجانًا في حال عدم تمديد اتفاق نقل الحبوب عبر موانئ البحر الأسود في مايو المقبل.

وأضاف أن أفريقيا لم تستقبل سوى كميات ضئيلة من صادرات الحبوب التي جرت ضمن الاتفاق، وأن تحقيق الشروط الروسية بالكامل لتجديد الاتفاق يصب في مصلحة القارة السمراء.

وأشار إلى أنه يُعطي أولوية للعلاقات مع الدول الأفريقية، حيث تسعى موسكو لإيجاد شراكات جديدة لمواجهة العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب النزاع في أوكرانيا.

وتابع: "أؤكد أن بلادنا لطالما أعطت أولوية للتعاون مع الدول الأفريقية وستواصل القيام بذلك".

الحبوب لأفريقيا بالمجان

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده سترسل الحبوب إلى أفريقيا بالمجان، إذا لم يتم التوصل إلى تمديد اتفاق الحبوب خلال 60 يوما، وأكد بوتين، على قبول تمديد اتفاق الحبوب إذا تم تنفيذه بالكامل، وفقاً لرويترز.

وذكر بوتين، أن من أصل 820 سفينة غادرت موانئ أوكرانيا لم يصل لأفريقيا سوى 3 ملايين طن من الحبوب، موضحاً أن نحو 45% من إجمالي كمية الحبوب المصدرة من أوكرانيا وصلت إلى الدول الأوروبية و3% فقط إلى أفريقيا.

يأتي ذلك، فيما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو تعتزم تعليق مشاركتها في مبادرة البحر الأسود لتصدير المواد الغذائية الأوكرانية في حال عدم إحراز تقدم بتنفيذ مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة فيما يتعلق بتصدير المنتجات الزراعية الروسية، نقلاً عن "تاس".

ووفقا للبيان الصادر عن الوزارة، الإثنين ، سيتم اتخاذ القرار بشأن تمديد المبادرة استنادا على التقدم المحرز في تنفيذ مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة والتي تشمل إعادة ربط مصرف "روسيلخوزبنك" بنظام الدفع الدولي "سويفت"، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار والخدمات، ورفع القيود المفروضة على التأمين وإعادة التأمين، ورفع الحظر المفروض على الوصول إلى الموانئ، وإعادة تشغيل خط أنابيب مادة الأمونيا من روسيا إلى ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود، وإلغاء الحظر المفروض على الأصول الأجنبية وحسابات الشركات الروسية المعنية بإنتاج ونقل المواد الغذائية والأسمدة.

وشدد البيان على أنه "بدون إحراز تقدم في تنفيذ هذه الشروط، والتي كان ينبغي تنفيذها في إطار مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة، سيتم تعليق مشاركتنا في مبادرة البحر الأسود".

كان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، قد أعلن أن بلاده لا تعارض تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود، ولكن لمدة 60 يوما فقط هذه المرة.