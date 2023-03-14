الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: لن نمدد اتفاق الحبوب لأكثر من شهرين لهذا السبب

اتفاق الحبوب
اتفاق الحبوب

أكدت روسيا، اليوم الثلاثاء، أنها لن تمدد اتفاق الحبوب لأكثر من شهرين بسبب مشاكل في تصدير الأغذية والأسمدة الروسية، وفقًا لقناة العربية. 

وكانت الأمم المتحدة أعلنت عن تركيزها حاليا لتمديد صفقة الحبوب لمدة شهرين إضافيين. 

وأكد مكتب الأمين العام للأمم المتحدة إحراز تقدم في مفاوضات تمديد صفقة الحبوب.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، تمديد اتفاقية الحبوب لمدة 60 يوما، مع التأكيد على الحزمة الخاصة بها بشرط الوفاء بجميع الوعود المقدمة إلى الجانب الروسي.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، القول: "أدلى نائب وزيرنا سيرجي فيرشينين، بتصريح أمس، مفاده بأن الصفقة قد تم تمديدها بالفعل، وتم الاتفاق على تمديدها لمدة 60 يوما".

اتفاق روسيا الأغذية الأسمدة الروسية الحبوب

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