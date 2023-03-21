لقاء سويدان وطارق النهري في عزاء زوجة الفنان مجدي فكري

قدمت الفنانة لقاء سويدان ومنة جلال، والفنان طارق النهري والإعلامي طارق علام وعدد من الفنانيين ومشاهير الوسط الفني واجب العزاء في زوجة الفنان مجدي فكري والمقام بقاعة مناسبات مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

كما حرص الفنان كريم الحسيني، والمخرج عادل عبده والفنانة نهال عنبر في أداء واجب العزاء للفنان مجدي فكري.

وكانت الفنانة لقاء سويدان، قد أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" عن وفاة زوجة الممثل فكري حيث كتبت: “انتقلت إلى رحمة الله تعالى زوجة الزميل العزيز مجدي فكري”. وقد شيع جثمانها من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، عقب صلاة الجمعة.