باحث: الجماعة الإرهابية أصبحت حليفًا لقوى الفساد بمجرد وصولهم للحكم

قال باسل الترجمان، باحث في قضايا التطرف الديني، إن جماعة الإخوان الإرهابية شهدت انكسارًا كبيرًا بعد ثورة 30 يونيو، وتفكك بالوحدة التنظيمية التي كانت مدعومة من أطراف دولية كانت تستهدف استقرار الدولة المصرية.

كذب الجماعة بعد وصولهم للحكم

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن جماعة الإخوان كان شعارهم الإسلام هو الحل قبل الحكم، وبعد وصولهم للحكم اكتشف الشعب المصري كذب الجماعة ورأى أن هذه الجماعة لديها أهداف غير شعارها ومن هنا بدأت هزيمتهم.

وتابع، أن الجماعة يعيشون خلافات حقيقة رغم وجود مرشد عام سري وعلني، واليوم هي في حالة ارتباك.

وأشار إلى أنهم عندما وصولوا للحكم تحولوا لحلفاء لكل قوى الفساد واللصوص وكشفوا وجههم الحقيقي باعتبار أن تجربة حكمهم في مصر وتونس كانت هي الأساس الذي تم تعريتهم أمام الشعوب، وبالتالي انهيارهم..