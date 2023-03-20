الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الطلاب الفائزين في مسابقة آيسف للعلوم

لحظة تكريم الطلاب
لحظة تكريم الطلاب

كرّم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وكيل المديرية، الدكتور علاء جودة، 60 طالبًا ومشرف بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بكفر الشيخ وبمدارس كفر الشيخ، الفائزين في مسابقة آيسف للعلوم والهندسة، والفائزين من الطلاب في المجال العلمي، بـ16 مشروع في المؤتمر العلمي المتكامل السادس بجامعة عين شمس، لحصولهم على يدر التميز، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه كرم 11 طالبًا وطالبة شاركوا في مسابقة، آيسف للعلوم والهندسة، وهم نور أحمد درويش والطالبة منة الله محمد دهب (الجائزة الكبرى في الهندسة الطبية الحيوية والسفر الولايات المتحدة الأمريكية، ونيرة محمد إبراهيم وياسمين إبراهيم محمود (المركز الأول على مستوى الجمهورية في مجال الطاقة الفيزيائية)، و الاء مصطفى سعيد الطالبة ملك أيوب أحمد (مركز أول جمهوري في مجال  الأنظمة المدمجة)، وروان علاء جودة والطالبة سجى حسن محمد (مركز ثاني جمهوري في مجال الكيمياء)، وملك محمود رمضان، ومحمد السيد عبد السميع (مركز ثاني جمهوري في مجال الهندسة الطبية الحيوية)، وآدم محمود رمضان( جائزة خاصة أفضل عرض تحت السن).

أضاف عبدالله، كما تم تكريم  كل من ساهم في هذا الإنجاز العظيم، أحمد توفيق غازي (أفضل منسق على مستوى الجمهورية للعام الثاني على التوالي)، ووائل محمد لطفي طايل مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية، ووائل محمد بدير الحداد مدير مركز التطوير التكنولوجي، وفريق العمل بالمركز، عمرو منير، ومحمد حسين، ووائل أحمد، ومحمد بسيوني ،وشمل التكريم منسقي الإدارات ومشرفي الطلاب وهم دعاء أحمد، وحنان محمد، وشعبان عبد السلام، وإيمان محمود، وأميرة حسن، ورشا نشات، ومحمد عبد الحليم، وسالم عبد الرحيم، وسامية عبد العال، ومحمد عبد العال، وراندا بهنسي، وشريهان إسماعيل، ومروة طه، وسيد عبد الجليل، وأحمد محمد، وسامية فؤاد، وزيزي يعقوب، وعلي زكي.

وأكد عبدالله، أنه كرم  الطلاب المشاركين في المؤتمر السادس للأبحاث بكلية الطب جامعة عين شمس وهم الطالبة ملك محمود رمضان، وآدم محمود رمضان، وريتال عمار، وفارس أحمد، ومحمد وملك هاني، وفوزي جهاد، ومحمد مصطفى، وجنة إبراهيم، وجني محمد، وحبيبة كامل، ومريم إبراهيم، وأحمد إبراهيم، وعبد الرحمن سعد، ومؤمن أصلان، وجودي محمد، وجودي أحمد، وياسين محمد وأنس مختار.

جاء ذلك بحضور ماجد فكري أمين، مدرسة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، وكافة معلمي المدارس، و فوزي الطنوبي، مدير إدارة العلاقات العامة، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات بالديوان، واللواء مكرم المدير الإداري، ومحمود المزين مشرف الطلاب.

التعليم تكريم طلاب مشرفين الهندسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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