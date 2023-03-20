سكرتير محافظ أسوان يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرية بلانة (صور)

كلّف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، السكرتير العام المساعد، العميد ياسر عبد الشافى بالقيام بجولة تفقدية للموقف التنفيذى للمشروعات الجارية داخل قروى بلانة بمركز نصر النوبة.

جاء ذلك بمرافقة المهندس حازم محمد، عضو المكتب الفنى لرئاسة مجلس الوزراء والمهندس ناحج مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة، إضافة إلى صابر حسين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة وذلك فى إطار المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة).

وأكد العميد ياسر عبد الشافى، السكرتير العام المساعد أن الجولة الميدانية شملت تفقد مشروع إنشاء المجمع الحرفى بنسبة 100 %، إضافة إلى تفقد مشروع إنشاء موقف سيارات السرفيس ونقل الركاب بنسبة 100% وبطاقة إستيعابية تصل إلى 36 سيارة وجارى الانتهاء من تركيب عدادات المرافق العامة للبدء فى تشغيل الموقف بالشكل المطلوب ، فضلاً عن تفقد الأعمال الجارية لإنشاء محطة مياه الشرب الجديدة بنسبة 70 %.

وخلال الجولة أكد السكرتير العام المساعد ضرورة الالتزام بتعليمات محافظ أسوان بضرورة تكثيف الجهود وعدم السماح بأى تأخير فى نسب التنفيذ والبرامج الزمنية المحددة لإنتهاء المشروعات مع إستبدال المقاولين والشركات المتقاعسة أولاً بأول ، إضافة إلى ضرورة تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية بمختلف مواقع العمل من خلال وضع العلامات التعريفية والتحذيرية وإزالة نواتج الحفر لتسهيل حركة السير والمرور ، مع ضرورة التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية من أجل تذليل العقبات والمشكلات لرفع معدلات ونسب التنفيذ ، بجانب الإهتمام بتنسيق الموقع العام بمحيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى المناسب لقيمة هذا المشروعات وخدماتها المقدمة.