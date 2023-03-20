ألغت وزارة التربية والتعليم جزء من مناهج الصف الأول الثانوي 2023، بعد تبكير موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لما يقرب من شهر، ليؤدى الطلاب امتحاناتهم في بداية مايو المقبل.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي عدد الدروس الملغية للصف الأول الثانوي 2023 في كل المواد..

الدروس الملغية للصف الأول الثانوي 2023

الدروس الملغية للصف الأول الثانوي 2023.. مادة اللغة العربية: نص من سمات الشخصية المصرية (نثر).

الدروس الملغية للصف الأول الثانوي 2023.. مادة اللغة الإنجليزية: المراجعة 3 من ص 36 إلى 41 – الوحدة 12 صفحتين 66 و67 – المراجعة من صفحة 72 إلى 77.

الدروس الملغية للصف الأول الثانوي 2023.. مادة اللغة الفرنسية للصف الأول الثانوي : الوحدة الثالثة من ص 49 إلى 51، والوحدة الرابعة من 63 إلى 65، والصفحتين 66 و67.

الدروس الملغية للصف الأول الثانوي 2023.. مادة الفيزياء: الباب الثالث – من الفصل الثاني – من الصفحة 104 إلى الصفحة 108 – درس الأقمار الاصطناعية، الباب الرابع – الفصل الثاني – الصفحة 132 – درس إثبات قانون بقاء الطاقة الميكانيكية – يكتفي بنص القانون.

الدروس الملغية للصف الأول الثانوي 2023.. مادة الكيمياء: الباب الرابع: الفصل الثاني صور التغير في المحتوى الحراري: قانون هس المجموع الجبري الثابت للحرارة في الصفحتين 123 و124، الباب الخامس: الفصل الأول نواة الذرة والجسيمات: مفهوم الكوارك في الصفحتين 143 و144 – الاستخدامات السلمية للإشعاع صفحة 153 – الآثار الضارة للإشعاع صفحة 154.

الدروس الملغية للصف الأول الثانوي 2023.. مادة الأحياء: الباب الرابع الفصل الثالث مملكة الحيوان من بداية الشعبة المسميات حتى شعبة شوكيات الجلد الصفحة 115: 120.

الدروس الملغية للصف الأول الثانوي 2023.. مادة التاريخ: درس الحضارة الرومانية.

الدروس الملغية للصف الأول الثانوي 2023.. مادة الجغرافيا: درس النقل والتجارة في مصر.

الأجزاء الملغية من الرياضيات لأولى ثانوي

مادة الرياضيات الوحدة الأولى: المصفوفات: درس 3 (مثال 3 الربط بالسياحة في صفحة 21، والتمارين 3 و4 في صفحة 23) – درس 4 (حل أنظمة المعادلات الخطية في ثلاثة مجاهيل في الصفحتين 30 و31، والتمارين 2ز ، ح، ط، مسألة رقم 5 في صفحة 32) – درس 5 (مثال 5 معرض الكتاب في صفحة 37، والتمارين من 7 إلى 10 في صفحة 38).

أما الوحدة الثانية من مادة الرياضيات للصف الأول الثانوي : درس 1 (مثال 4 تطبيقات حياتية وتحقق من فهمك 1 و2 في صفحة 46، وتمرين 4 في صفحة 47) – درس 2 (مثال 4 الربط بالحياة والربط بالمهن وتحقق من فهمك في صفحة 52، والتمارين 3 و4 في صفحة 53) – درس 3 (تطبقات حياتية على البرمجة الخطية ص 56 إلى 60، والتمارين من 4 إلى 7 في ص 61و62)، والوحدة الثالثة: المتجهات: التطبيقات الفيزيائية من ص 92 إلى 95.

أما الوحدة الرابعة من مادة الرياضيات للصف الأول الثانوي : الخط المستقيم: درس 2 (متجه اتجاه عمودي للمستقيم في ص 111، والتمارين من 15 إلى 21 في صفحة 114) درس 4 (التمارين من 10 إلى 13 في ص 122) – درس 5 (نشاط صفحة 125، وتمرين 7 ص 126)، الوحدة الخامسة: حساب المثلثات: الدرس 3 (مثال 3 الربط بالهندسة ص 142، والتمارين من 5 إلى 8 في ص 144).