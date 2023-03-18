السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اعرف الأجزاء المحذوفة من منهج الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2023

الصف الأول الإعدادي
الصف الأول الإعدادي

يتساءل طلاب الصف الأول الإعدادي بكل المدارس المنتشرة في مختلف المحافظات عن الأجزاء المحذوفة من مناهج ومقررات الصف الأول الإعدادي، بعد أن قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تخفيف مناهج الفصل الدراسي الثاني، بتخصيص أجزاء من المناهج للاطلاع فقط، لتخفيف العبء على الطلاب في صفوف سنوات النقل خاصة بعد زيادة المطالب التي تنادي بتخفيف المناهج لتتناسب مع قصر مدة الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري 2022/2023.

الأجزاء المحذوفة من منهج الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2023

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدروس الملغية والأجزاء المحذوفة من مقررات مناهج مواد الصف الأول الإعدادي 2023، الفصل الدراسي الثاني في جميع المواد الدراسية للعام الدراسي الحالي 2022/2023. 

الأجزاء المحذوفة من المناهج 2023 موقع وزارة التربية والتعليم

الأجزاء المحذوفة من منهج الثانوية العامة بأسماء الدروس والتفاصيل

ننشر الأجزاء المحذوفة من مناهج الترم الثاني بمادة الفرنساوي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم لكل الطلاب، أن الدروس والأجزاء المحددة ستكون للاطلاع والتعليم الذاتي فقط وهي في الوقت ذاته، لا تخل بالمفاهيم الكبرى ونواتج التعلم، ولن تكون ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي وجاءت الأجزاء المحذوفة من المناهج كالآتي:

 

أولًا: مادة اللغة العربية للصف الأول الإعدادي

- هيا نشجع بأخلاق كريمة من 14 إلى 16.

- نصائح من 50 إلى 52. 

 

ثانيًا: محذوفات مادة العلوم للصف الأول الإعدادي 2023

 وجاءت الأجزاء المحذوفة من مقرر مادة العلوم كالأتي:

- الوحدة الأولى:  الدرس الثالث «من أول التفاعلات الكيميائية في حياتنا إلى نهاية  النشاط البحثي» من الصفحة 20/21 إلى نهاية النشاط البحثي.

- الوحدة الثانية: الدرس الأول «المولدات والمحركات الكهربية، والقوى النووية» صفحة 28.

-  الوحدة الثانية: الدرس الثالث «من أول بعض التطبيقات  التكنولوجية للموجات الميكانيكية، بعض التطبيقات التكنولوجية للموجات الكهرومغناطيسية» صفحة 38، و39.

- الوحدة الثالثة: الدرس الأول «الأجرام السماوية كلها» صفحة 49 و50 و51. 

 

ثالثًا: الأجزاء المحذوفة مادة الدراسات الاجتماعية الصف الأول الإعدادي

محذوفات الوحدة الأولى: المناخ والنبات الطبيعي (الدرس الثالث: النبات الطبيعي والحيوان البري).

- الوحدة الخامسة: المواطنة الصالحة (الدرس الثاني: المواطنة.. حقوق وواجبات، والدرس الثالث: أنت والقانون). 

رابعًا: محذوفات مادة اللغة الانجليزية للصف الأول الإعدادي

 - Review C:From 32 to 33

- Unit 12: From P54 TO P63

-ReviewD: FROM P64 TO P 65 

محذوفات مقرر مادة اللغة الفرنسية 

اخيرًا: محذوفات مادة الرياضيات للصف الأول الإعدادي 

وتأتي محذوفات مادة الرياضيات كما هي موضحة في الصور الآتية والتي نشرتها الوزارة على موقعها الرسمي.

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الأجزاء المحذوفة من المناهج 2023 موقع وزارة التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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