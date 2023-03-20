أجمل رسائل تهنئة عيد الأم 2023.. كيف بدأ الاحتفال به في مصر

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية الاحتفال بمناسبة عيد الأم 2023 في مصر، التي تحل في الحادي والعشرين من شهر مارس كل عام، حيث يحرص الكثير من الأبناء على تقديم الهدايا وإرسال رسائل تهنئة عيد الأم 2023 لأمهاتهم وكتابة المنشورات عن فضلها وتقدير دورها في حياة الأبناء.

رسائل تهنئة عيد الأم 2023

ويستعرض لكم "الدستور" باقة من أجمل رسائل تهنئة عيد الأم 2023 لإرسالها لست الحبايب وإدراجاها ضمن المعايدات ومنشورات مواقع التواصل الاجتماعي.

كل عام وأنتِ بخير يا كل الخير.

أمي حياتي وجميلتي وكل ما أملك.. أُهنئك اليوم بيومك المميز وأتمنى، أن تظلي بصحة وسعادة إلى الأبد.

أنتِ الحياة والأمان بالنسبة لي يا أمي.. ولو ظللت أتحدث عما تفعلينه لأجلي من تضحيات لما وفيت حقك.. كل عام وأنتِ بخير يا حبيبتي وزهرتي.

كل عام وأنتِ الحب والأمان والاطمئنان والسعادة بالنسبة لي.. لولاكِ أنتِ ما أكملت الطريق.

أمي الجميلة التي لا يُمكنني أن أرى أجمل منها في تلك الحياة.. كل عام وأنتِ أجمل نساء الأرض.

أحبك يا كل حياتي وآمالي.. أُحبك فوق حب المحبين حبًا يا أحلى أم في هذه الدنيا.

صدق من قال إن الأم مدرسة إذا أعددتها أعدت شعبًا طيب الأعراق، فأنت أفضل مدرسة في هذه الحياة.

بحبك يا أمي وهمي رضاك كل عام وأنتِ في صحة دائما.

بداية الاحتفال بمناسبة عيد الأم في مصر

ويرجع بداية الاحتفال بمناسبة عيد الأم في مصر إلى مبادرة الشقيقين علي ومصطفى أمين، مؤسسا جريدة أخبار اليوم، في النصف الثاني من القرن الماضي بتخصيص يوم لتقديم الهدايا والتعبير عن المحبة والتقديم للأم.

ووقع اختيار الشقيقين على يوم 21 مارس من كل عام مع بداية أول أيام فصل الربيع؛ للاحتفال بيوم الأم، وإرسال رسائل الدعم والحب النصية أو المسموعة، إضافة إلى تقديم الهدايا المختلفة للتعبير عن مشاعر الحب والامتنان.