ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستخدام ومنتهية الصلاحية في الغربية

شنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، حملة للمرور على الأنشطة المختلفة بغرض تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات العامة، ومتابعة صلاحيات السلع بالأسواق، وضبط المصانع والمنافذ غير المُرخصة تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور مهندس أحمد عطا نائب المحافظ.

جاءت الحملة التموينية برئاسة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، ومفتشى إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بالإشتراك مع الإدارة العامة للتجارة الداخلية ناصر العفيفي ومحمد السيد فضل ومحمود حسن برغوث ومحمد فوزي وأحمد فاروق وتامر الأشعل، بهدف ضبط المخالفين والخارجين على القانون وتكثيف الحملات التموينية بدائرة مركز كفر الزيات، والاطمئنان على مدى توافر السلع الغذائية الأساسية والصالحة للاستهلاك الآدمي وغير مغشوشة.

وخلال الحملة تم ضبط عدد 1148 عبوة سحلب و زيت حار و خل رمان و ماء الورد منتهي الصلاحية، كما تم ضبط عدد 2808 برطمان صلصة بها تكتلات بيضاء و رائحة سيئة وتم سحب عينات منها بمعرفة مفتشي الصحة للاشتباه بعدم الصلاحية للاستهلاك الادمي، وتم ضبط عدد 2400 زجاجة عصير مشتبة في صلاحيتة للاسهلاك الادمي، وتم ضبط عدد 60 زجاجة خل يعبأ بطريقة غير آدمية مشتبه في صلاحيته للاستهلاك الادمي والمصنع بالكامل مخالف للاشتراطات الصحية.

تم التحفظ على المضبوطات وتم تحرير محضر بالمخالفات وجار العرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.

وكانت حملة سابقة قد أسفرت عن ضبط 1350 علبة عصير إنتاج مصنع غير مرُخص وينتج منتج (بير سلم) ومجهول المصدر، كما تم ضبط 2560 علبة مشروب بطعم الفواكه إنتاج بير سلم ومجهول المصدر، وكذلك تم ضبط 768 كيس كريسبى إنتاج مصنع بير سلم مجهول المصدر، وإيضًا تم ضبط 4000 كيس لوليتا إنتاج بير سلم مجهول المصدر، و13824 كيس كريسبى كرة شيكولاته إنتاج بير سلم مجهول المصدر، و2880 كيس بونبون ملون إنتاج بير سلم مجهول المصدر.

كما تم ضبط 864 كيس شيكولاته بالحليب إنتاج مصنع مجهول المصدر، و48 كيس لبان إنتاج بير سلم مجهول المصدر، و5760 قطعة لبان بير سلم مجهول المصدر، 20400 صاروخ نارى ليكون إجمالى المضبوطات عدد 32054 قطعة مواد غذائية 204 صاروخ ممنوع تداوله، تم التحفظ علي المضبوطات وتم تحرير محضر بالمخالفات وجار العرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.