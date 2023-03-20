مواعيد العمل في رمضان 2023 بالمصالح الحكومية والبنوك وإغلاق المحلات التجارية

ساعات قليلة تفصلنا عن قدوم شهر رمضان المبارك، ويشغل بال الالآف من المواطنين معرفة مواعيد العمل في رمضان 2023 بالمصالح الحكومية والبنوك عبر جوجل، حيث يختلف موعد العمل في شهر رمضان في مصر بالمؤسسات والهيئات عن باقي أيام السنة، وستأتي بما سيتناسب مع الصيام لكي يتم تقليص الوقت المحدد في العمل.

مواعيد العمل في رمضان 2023 بالمصالح الحكومية والبنوك

وينشر “الدستور” مواعيد العمل في شهر رمضان 2023 في البنوك والقطاع الحكومي.

وتحرص الحكومة المصرية، على العمل باتخاذ بعض القرارات، وذلك بشأن عمل كافة الموظفين بالقطاع الحكومي في شهر رمضان الكريم قبل حلوله بأيام وجيزة، لكي تعمل على تخفيض عدد الساعات بالعمل.

وعادة ما سيتم تخفيض عدد ساعات العمل لجميع العاملين في الدولة في الوزارت المختلفة، لكي يتمكنوا من إنهاء المهامات المطلوبة منهم خلال الساعات المقررة.

وتبدأ مواعيد العمل في شهر رمضان الكريم في المصالح الحكومية بتمام الساعة 9 صباحًا، وعلى أن ستنتهي بتمام الساعة 2 مساءً، وإلا أن لم يتم الإعلان إلى الآن عن مواعيد رمضان وذلك بشكل رسمي إلى وقتنا هذا من خلال الحكومة المصرية.

وسيستمر العمل بمواعيد رمضان 2023 لنهاية الشهر، لكي يستأنف كافة الموظفين عملهم وتكون بالمواعيد الطبيعية التي كانت ستسري عليهم قبل موعد رمضان مع الانتهاء لإجازة عيد الفطر المبارك.

مواعيد البنوك في شهر رمضان 2023

أعلن البنك المركزي المصري، عن مواعيد القطاع المصرفي في شهر رمضان النبارك 2023، والتي سوف تبدأ من الساعة 9 صباحًا لكافة الموظفين في البنوك، وعلى أن ستنتهي الساعة 2 عقب صلاة الظهر.

وتختلف كافة مواعيد استقبال العملاء قليلًا بالبنوك في شهر رمضان، حيث ستفتح الأبواب أمامهم بتمام الساعة 9:30 أي عقب مرور نصف ساعة من موعد العمل الرسمي، وإلى الساعة 1:30 ظهرًا.

مواعيد غلق المحلات فى شهر رمضان 2023

وتكون مواعيد إغلاق المحال وإغلاق المولات التجارية، والمطاعم وجميع الكافيهات والبازارات في شهر رمضان وأيضا إجازة عيد الفطر في هذا العام ١٤٤٤ هجرياً، يومياً بتمام الساعة الثانية صباحا، ويكون مع إستمرار خدمة "التيك أواي" وأيضا خدمة توصيل الطلبات للمنازل ةكذلك على مدار ٢٤ ساعة بالنسبة لكافة المطاعم والكافيهات.