الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مشهد مبهج.. سائق أتوبيس نقل عام يزينه من الداخل بزينة رمضان «فيديو»

زينة رمضان
زينة رمضان

عرض برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "TeN"، اليوم الإثنين، صورا لمشهد مبهج لسائق أتوبيس نقل عام قام بتزيين الأتوبيس من الداخل بزينة رمضان.

 

وجرى تداول الصور بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، والذين أكدوا أن السائق نقل حالة إيجابية وسعيدة للركاب.

 

وجاءت التعليقات على السوشيال ميديا، بأن ما قام به السائق كلفه أموالًا كثيرة بالنسبة له، لكنه استطاع أن يرسم البهجة والفرحة على وجوه الركاب، وأكدت التعليقات أن السائق نموذج للإنسان الذي يحب عمله ويطور منه.

سائق اتوبيس نقل عام يزينه زينة رمضان مشهد مبهج سائق

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