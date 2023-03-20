رسائل التهنئة بشهر رمضان الكريم 2023

أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان الكريم وحسبما أعلنت البحوث الفلكية فإن شهر رمضان الكريم يوافق الخميس 23 مارس الجارى، وهو شهر الخير والبركات وينتظره العديد من المواطنين من عام للثاني، وفى هذا الشهر يتبادل المواطنين رسائل حلول شهر رمضان بالدعاء، وتكون رسائل التهنئة بين المواطنين هو رسائل محملة بالأدعية المختلفة للمباركة فى الصحة والعم، فى هذا السياق ترصد الدستور أبرز رسائل التهنئة بشهر رمضان.

رسائل تهنئة بشهر رمضان 2023

الرسالة رقم 1 لن يأتي رمضان دون أن أخبرك أنك أفضل صديق وخير رفيق، أسعد الله أيامك.

رسالة رقم 2 كل عام وأنتم بخير يا أغلى الناس، رمضان أحلى معكم.

رسالة رقم 3 رزقك الله بالصحة والبركة والخير، وأعاد عليك الشهر الكريم بالرحمة والمغفرة.

رسالة رقم 4 يطيب ذكرك دومًا في قلبي يا صديقي الغالي، أهنئك بحلول الشهر الكريم.

رسالة رقم 5 رمضان كريم يا أغلى الأصدقاء، كل عام وأنتم إلى الله أقرب.

رسالة رقم 6 أهنئكم بحلول الشهر المبارك، أعاده الله علينا بالخير كله، وأدامكم لي.

رسالة رقم 7 رمضان مبارك يا خير الصُحبة، فأنت الرفيق الغالي، كل عام ونحن سويًا إلى الله أقرب.

عبارات تهنئة بـ شهر رمضان 2023

توجد ايضًا رسائل مخصصة للزوج أو الزوجة للإحتفال معهم بشهر رمضان وخاصة أن يكون أول رمضان لهم مع بعض وهى كالتالى

رسالة رمضان معك أجمل يا أغلى الناس.

كل عام وأنت بخير يا مُهجة القلب.

كل عام وأنت معي، ونحنُ إلى الله أقرب.

أسأل الله في رمضان الكريم أن يُديمك لي.

أعاد الله علينا الشهر الكريم بالخير يا حبيبي.

أهنئك حبيبي الغالي بقدوم الشهر الكريم.

رزقك الله من فضله وسعته ببركة الشهر الكريم يا غالي.