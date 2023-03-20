الكرملين: خطة الصين بشأن أوكرانيا ستكون على طاولة لقاء بوتين وبينغ

أعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الموضوعات المقرر مناقشتها بين الرئيسين الصيني والروسي، خلال زيارة الأول لروسيا.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، قال الكرملين إن الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيبحثان الخطة التي اقترحتها بكين لتسوية النزاع في أوكرانيا خلال قمتهما في روسيا هذا الأسبوع، متهماً الولايات المتحدة بتأجيج أعمال العنف.

وأضاف «بيسكوف»: «المواضيع الواردة في الخطة الصينية حول أوكرانيا ستشكل جزءاً من المحادثات"، مضيفاً أن "الولايات المتحدة تصر على مواقفها القائمة على مواصلة تأجيج النزاع وعرقلة خفض حدة الأعمال الحربية ومواصلة إغراق أوكرانيا بالأسلحة».

الصين تنتقد مذكرة اعتقال بوتين

هذا وعلقت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائلة إنه ينبغي عليها اتخاذ موقف منصف.

وقال وانغ ون بين المتحدث باسم الوزارة للصحفيين في إفادة دورية إن الصين ستواصل اتخاذ موقف موضوعي ومنصف في الأزمة الأوكرانية ولعب دور بناء في محادثات السلام.