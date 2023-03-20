الإثنين 20 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شخص لاتهامه بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل مخزن

سرقة مبلغ مالي
سرقة مبلغ مالي

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط "أحد الأشخاص- مقيم بالقليوبية" لاتهامه بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل مخزن ملك أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة الساحل، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى- دراجة نارية "قام بشرائها من المبلغ المستولى عليه"، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية. 

وأسفرت الجهود عن ضبط شخصين - "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول) حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة القسم ملك أحدهما، وبحوزتهما سلاح أبيض "مطواة" – 2 هاتف محمول "مجهولين المصدر"، وبمواجهتهما اعترفا بأن الهاتفين من واقعة سرقة، واعترفا بارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين.

الأجهزة الأمنية بالقاهرة سرقة مبلغ مالى قسم شرطة الساحل

رئيس التحرير

وائل لطفي

المزايدون على جهود مساعدة الفقراء لا يعرفونهم

الأكثر قراءة

مقتل شاب على يد والده بشبرا الخيمة.. ووالدته: كان بيصرف عليا أنا وأخواته

بمشاركة ماجدة زكى.. السيسى يشهد الفيلم التسجيلى «إرادة الحياة»

18 شركة من «رواد النيل» تُشارك في قمة الشركات الناشئة 2023

وزير البترول يعتمد الجمعية العمومية لشركة فجر المصرية

مصرع طبيب وخطيبته إثر سقوط سيارتهما فى ترعة الإبراهيمية بأسيوط

أمن الجيزة يكشف سبب تعدى سيدة على شخص فى الشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما بعد تفاهمات شرم الشيخ ومواقف «الأطراف الخمسة»؟..

محمود خليل

«عمر» و«خبيب»

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

محمد العسيري

قبل الربيع بشوية

ماجد حبته

هل يهدّد بوتين بغزو لاهاى؟!

د.أحمد الخميسى

عبدالوهاب.. ميلاد الأغنية العربية

جمال رشدي

ذكرى رحيل بابا العرب

د. بهي الدين مرسي

هل أنت فاعل أم مفعول به؟

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

نتائج الاجتماع الخماسى فى مصر.. عدم المساس بالوضع فى القدس «قولًا وفعلًا»

استحداث آليات للتعاون بين فلسطين وإسرائيل.. ورفعها لقيادات 5 دول بينهم مصر

الاجتماع الخماسى فى مصر: إسرائيل تلتزم بوقف إصدار تراخيص استيطانية لـ 6 أشهر