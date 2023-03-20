ضبط شخص لاتهامه بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل مخزن

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط "أحد الأشخاص- مقيم بالقليوبية" لاتهامه بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل مخزن ملك أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة الساحل، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى- دراجة نارية "قام بشرائها من المبلغ المستولى عليه"، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

وأسفرت الجهود عن ضبط شخصين - "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول) حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة القسم ملك أحدهما، وبحوزتهما سلاح أبيض "مطواة" – 2 هاتف محمول "مجهولين المصدر"، وبمواجهتهما اعترفا بأن الهاتفين من واقعة سرقة، واعترفا بارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين.