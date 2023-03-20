أمطار متوسطة على أحياء عروس البحر المتوسط ورفع حالة الطوارئ

شهدت محافظة الإسكندرية، هطول أمطار متوسطة على مناطق متفرقة استكمالا لظواهر المنخفض الجوي الذي تمر به المحافظة وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إن المحافظة تمر بحالة انخفاض جوي طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد.

وناشدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية المواطنين الإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار على رقم الخط الساخن 175 أو على رسائل صفحة الشركة عبر موقع “فيس بوك”.

ورفعت الإسكندرية حالة الطوارئ، للتدخل الفوري بتمركز 150 سيارة ومعدة في جميع أنحاء المحافظة؛ للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور حدوثها.

وواصل عمال شركة الصرف الصحي أعمال مكثفة لتطهير الشنايش والبيارات لرفع العبء عن الشبكات وتطهيرها وإزالة المخلفات منها لسرعة تصريف مياه الأمطار في مختلف المناطق الإسكندرية.