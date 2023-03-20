الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانيء
موانيء

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 739 شاحنة و57 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 256 شاحنة 43 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 15000 طن بضائع، 483 شاحنة و14 سيارة. 

واستقبل ميناء سفاجا اليوم العبارة عمان، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة والقاهرة  وغادرت خمس سفن وهي الحرية، بوسيدون إكسبريس، الحرية 2، دليلة والقاهرة، كما تم تداول 4800 طن بضائع عامة ومتنوعة 290 شاحنة بميناء نويبع، حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا بينما تغادر السفينتين آيلة، بريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى سينا، بريدج وآيلة. 

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 3250 راكب بموانيها.

تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر الاحمر البحر تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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