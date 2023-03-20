صارحته بخيانتها وهي في حالة «سكر» فطعنها بالسكين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة عاطل متهم بالشروع فى قتل زوجته فى منطقة الأميرية بالسجن لمدة 3 سنوات، وحضرت زوجة المتهم الجلسة، وقدمت تنازل عن اتهامها لزوجها بالشروع فى قتلها، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات.

بداية أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة الأميرية، إخطارا من المستشفى بوصول ربة منزل مصابة بطعنات فى أنحاء متفرقة من جسدها، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة زوج المجنى عليها بعدما صارحته بخيانتها، وهى فى حالة "سكر"، فطعنها بسكين المطبخ، وتم القبض على المتهم وعرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وإحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.