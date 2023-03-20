الإثنين 20 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

صارحته بخيانتها وهي في حالة «سكر» فطعنها بالسكين

سكين
سكين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة عاطل متهم بالشروع فى قتل زوجته فى منطقة الأميرية بالسجن لمدة 3 سنوات، وحضرت زوجة المتهم الجلسة، وقدمت تنازل عن اتهامها لزوجها بالشروع فى قتلها، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات. 

بداية أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة الأميرية، إخطارا من المستشفى بوصول ربة منزل مصابة بطعنات فى أنحاء متفرقة من جسدها، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة زوج المجنى عليها بعدما صارحته بخيانتها، وهى فى حالة "سكر"، فطعنها بسكين المطبخ، وتم القبض على المتهم وعرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وإحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات القاهرة عاطل قتل منطقة الأميرية السجن الشروع فى قتلها

رئيس التحرير

وائل لطفي

المزايدون على جهود مساعدة الفقراء لا يعرفونهم

الأكثر قراءة

مقتل شاب على يد والده بشبرا الخيمة.. ووالدته: كان بيصرف عليا أنا وأخواته

وزير البترول يعتمد الجمعية العمومية لشركة فجر المصرية

18 شركة من «رواد النيل» تُشارك في قمة الشركات الناشئة 2023

«الرجالة زعلانين النهاردة».. السيسى يداعب الحاضرين احتفالية تكريم المرأة المصرية

مصرع طبيب وخطيبته إثر سقوط سيارتهما فى ترعة الإبراهيمية بأسيوط

بمشاركة ماجدة زكى.. السيسى يشهد الفيلم التسجيلى «إرادة الحياة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما بعد تفاهمات شرم الشيخ ومواقف «الأطراف الخمسة»؟..

محمود خليل

«عمر» و«خبيب»

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

محمد العسيري

قبل الربيع بشوية

ماجد حبته

هل يهدّد بوتين بغزو لاهاى؟!

د.أحمد الخميسى

عبدالوهاب.. ميلاد الأغنية العربية

جمال رشدي

ذكرى رحيل بابا العرب

د. بهي الدين مرسي

هل أنت فاعل أم مفعول به؟

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

نتائج الاجتماع الخماسى فى مصر.. عدم المساس بالوضع فى القدس «قولًا وفعلًا»

استحداث آليات للتعاون بين فلسطين وإسرائيل.. ورفعها لقيادات 5 دول بينهم مصر

الاجتماع الخماسى فى مصر: إسرائيل تلتزم بوقف إصدار تراخيص استيطانية لـ 6 أشهر