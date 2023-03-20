صيدلى يكشف خطورة الأدوية المباعة «أونلاين» على الصحة العامة للمواطنين

حذر الدكتور سامح سرور، عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان، من خطورة الأدوية المباعة "أونلاين" على الصحة العامة للمواطنين، موضحًا أن الدواء هو سلعة حساسة جدًا، فأي دواء يتناوله الإنسان يجب أن يمر بمراحل رقابية قوية جدًا، وهو ما يحدث في مصانع الأدوية، والدواء الذي يباع في الصيدليات المعروفة المصدر، مضيفًا أنه عند حدوث أي مشكلة في صنف من أصناف الأدوية يسحب فورًا من الأسواق.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الأدوية التي تباع "أونلاين" غير معروفة المصدر، وهل عليها رقابة جودة أم لا؟، معقبًا: "ليه نحط نفسنا في موقف أني آخد شيء بدلًا من أن ينفعني فيضرني"، مبينًا أن الصيدلي هو الخبير في الأدوية، فهو الذي يعرف الحالة من التشخيص الموجود في الروشتة، ومن ثم يصف الدواء لها.

خطورة الأدوية المباعة "أونلاين" دون استشارة الأطباء المختصين

قال سرور، إن خطورة الأدوية المباعة "أونلاين" قد تكون عديمة المفعول، وقد تكون بها مشكلة في المواد الفعالة، ومن ثم تؤثر على كل أجهزة جسم المريض، وقد تتفاقم الأعراض الجانبية لها، لافتًا إلى أن كل الأدوية التي نتناولها تؤثر على الكبد والكلى بشكل كبير.