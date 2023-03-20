الإثنين 20 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 4 أشخاص في حادث سير على الطريق السريع بسوهاج

تصادم دراجتين ناريتين
تصادم دراجتين ناريتين

شهد الطريق الزراعى الغربى دائرة مركز شرطة جزيرة شندويل بسوهاج، وقوع حادث مروري على الطريق بين دراجتين ناريتين، نتج عنه إصابة 4 أشخاص من بينهم طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، والدفع بقوات إدارة المرور لمكان التصادم، ورفع آثار الحادث.

تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل، يفيد بوقوع حادث سير على الطريق بين دراجتين ناريتين على الطريق الزراعى الغربى، وذلك دائرة المركز ووجود مصابين، تم نقلهم جميعا للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، بوجود حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعي الغربي دائرة مركز جزيرة شندويل، حيث تبين أنه أثناء سير دراجة نارية " تروسيكل" قيادة طالب، ويقيم دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم  بدراجة نارية أخرى "تروسيكل " قيادة طالب أيضًا، ويقيم بذات الناحية.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائدي التروسيكلين " بكدمات متفرقة بالجسم ،وإصابة دياب ع م ب 62 سنة عامل، ويقيم بذات الناحية مستقلي التروسيكل الأول باشتباه نزيف بالمخ وجرح قطعي بفروة الرأس "، والطفل سيف ع ص 6 سنوات  ويقيم بذات الناحية نجل خالة قائد التروسيكل الثاني كان برفقته " بجرح رضي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم "،

وبسؤال المصابين عدا الطفل أفادوا بمضمون ما تقدم، وتحرر محضر بالواقعة.

اختلت عجلة ادث تصادم اري ادث مرورى أحب

رئيس التحرير

وائل لطفي

المزايدون على جهود مساعدة الفقراء لا يعرفونهم

الأكثر قراءة

مقتل شاب على يد والده بشبرا الخيمة.. ووالدته: كان بيصرف عليا أنا وأخواته

«مدبولى» يشهد توقيع اتفاقية المساهمين بين قناة السويس وشركات «V» اليونانية

«خافت من الفضيحة».. رسالة «واتساب» تكشف لغز سقوط سيدة من الثامن بالمرج

إحالة المتهم بإدارة منظومة لخدمات الإنترنت بدون ترخيص فى الجيزة للجنايات

إصابة 4 في حادثي سقوط من قطار وتصادم دراجتين بالمنيا

الرئيس الصينى يدعو لعقاب صارم لقتلة الصينيين فى إفريقيا الوسطى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما بعد تفاهمات شرم الشيخ ومواقف «الأطراف الخمسة»؟..

محمود خليل

«عمر» و«خبيب»

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

محمد العسيري

قبل الربيع بشوية

ماجد حبته

هل يهدّد بوتين بغزو لاهاى؟!

د.أحمد الخميسى

عبدالوهاب.. ميلاد الأغنية العربية

جمال رشدي

ذكرى رحيل بابا العرب

د. بهي الدين مرسي

هل أنت فاعل أم مفعول به؟

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

نتائج الاجتماع الخماسى فى مصر.. عدم المساس بالوضع فى القدس «قولًا وفعلًا»

استحداث آليات للتعاون بين فلسطين وإسرائيل.. ورفعها لقيادات 5 دول بينهم مصر

الاجتماع الخماسى فى مصر: إسرائيل تلتزم بوقف إصدار تراخيص استيطانية لـ 6 أشهر