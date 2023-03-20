إصابة 4 أشخاص في حادث سير على الطريق السريع بسوهاج

شهد الطريق الزراعى الغربى دائرة مركز شرطة جزيرة شندويل بسوهاج، وقوع حادث مروري على الطريق بين دراجتين ناريتين، نتج عنه إصابة 4 أشخاص من بينهم طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، والدفع بقوات إدارة المرور لمكان التصادم، ورفع آثار الحادث.

تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل، يفيد بوقوع حادث سير على الطريق بين دراجتين ناريتين على الطريق الزراعى الغربى، وذلك دائرة المركز ووجود مصابين، تم نقلهم جميعا للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، بوجود حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعي الغربي دائرة مركز جزيرة شندويل، حيث تبين أنه أثناء سير دراجة نارية " تروسيكل" قيادة طالب، ويقيم دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة نارية أخرى "تروسيكل " قيادة طالب أيضًا، ويقيم بذات الناحية.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائدي التروسيكلين " بكدمات متفرقة بالجسم ،وإصابة دياب ع م ب 62 سنة عامل، ويقيم بذات الناحية مستقلي التروسيكل الأول باشتباه نزيف بالمخ وجرح قطعي بفروة الرأس "، والطفل سيف ع ص 6 سنوات ويقيم بذات الناحية نجل خالة قائد التروسيكل الثاني كان برفقته " بجرح رضي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم "،

وبسؤال المصابين عدا الطفل أفادوا بمضمون ما تقدم، وتحرر محضر بالواقعة.