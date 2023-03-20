الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«خافت من الفضيحة».. رسالة «واتساب» تكشف لغز سقوط سيدة من الثامن بالمرج

واتساب
واتساب

كشفت تحريات رجال مباحث المرج، بقيادة المقدم كريم البحيري رئيس المباحث، تفاصيل جديدة في سقوط سيدة من الطابق الثامن بالمرج بدائرة القسم.

وقادت رسالة على هاتف المجني عليها إلى كشف لغز العثور على جثة السيدة، ومعرفة سبب الوفاة.

رسالة واتساب

وأدلى زوج المجني عليها باعترافات تفصيلية أثناء مناقشته، وقال إنه وجد رسالة من شخص غريب على هاتف زوجته، ونشبت بينهما مشاجرة قام على إثرها بضربها وتعنيفها، وفوجئ بأن المجني عليها توجهت إلى شرفة غرفتها وألقت بنفسها خوفا من الفضيحة وسقطت جثة هامدة.

القبض على الزوج

وكان رجال مباحث المرج تمكنوا برئاسة المقدم كريم البحيري من القبض على موظف لاشتباهه في قتل زوجته بإلقائها من أعلى عقار بسبب خلافات زوجية بينهما بمنطقة المرج.

تلقى البلاغ

كانت البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من غرفة النجدة، يفيد بالعثور على جثة سيدة فى المرج، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة سيدة 42 سنة مصابة بكسور وتهشم في الرأس، وتم تحرير المحضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التحقيقات.

أجهزة الأم اشتباه اعتراف اعترافات تفصيلية التحقيقات العثور علي جثة سيدة

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«خافت من الفضيحة».. رسالة «واتساب» تكشف لغز سقوط سيدة من الثامن بالمرج

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