الإثنين 20 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

دورى القسم الثانى.. لافيينا يستضيف بترول أسيوط فى قمة مجموعة الصعيد

فريق لافيينا خسر
فريق لافيينا خسر مباراته الأخيرة أمام الجونة

تقام اليوم خمس مباريات في الأسبوع الثالث والعشرين للمجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد في دوري القسم الثاني أهمها مباراة القمة بين لافيينا وبترول أسيوط اللذين يحتلان المركزين الأول والثاني ولكل منهما 47 نقطة.

حقق فريق لافيينا بقيادة المجري جورج جاليدي 14 انتصارا مقابل خمسة تعادلات وثلاث هزائم ويملك أقوى هجوم في المجموعة برصيد 37 هدفا ودخل مرماه 15 هدفا وحقق بترول أسيوط بقيادة هشام عبد المنعم أيضا 14 انتصارا وتعادل خمس مرات وخسر ثلاث مباريات وسجل 32 هدفا ودخل مرماه 13 هدفا وفقد لافيينا خمس نقاط في أخر مباراتين بالتعادل مع كيما والهزيمة أمام الجونة ويسعى للعودة للانتصارات والانفراد بالقمة وفي المقابل حقق بترول أسيوط انتصارين في أخر ثلاث مباريات على ديروط وكيما وخسر أمام الألومنيوم .

ويحل النصر للتعدين الرابع برصيد 42 نقطة بقيادة حسن عبد المنعم ضيفا على المدينة المنورة الأخير برصيد 15 نقطة بقيادة شديد قناوي وحقق النصر للتعدين 7 انتصارات وتعادل مرة واحدة في أخر 8 مباريات ويسعى للفوز للمنافسة على القمة وفي المقابل انتعشت أمال المدينة المنورة في البقاء بعد فوزه في الجولة الماضية على الفيوم ويسعى لتحقيق نتيجة ايجاببة.

ويستضيف المقاصة الخامس برصيد 38 نقطة بقيادة طارق حجاج فريق الفيوم الثاني عشر برصيد 21 نقطة ويسعى المقاصة للفوز والاحتفاظ بالمركز الخامس المؤهل لدوري المحترفين الموسم المقبل في ظل المطاردة الشرسة من أندية الألومنيوم وكيما والمنيا.

ويستضيف الألومنيوم السادس برصيد 32 نقطة بقيادة أبوطالب العيسوي فريق شبان قنا الحادي عشر برصيد 22 نقطة بقيادة حمادة الخطيب ويسعى الألومنيوم للفوز والاقتراب من المركز الخامس في حالة تعثر المقاصة أمام الفيوم.

ويحل ملوي الرابع عشر برصيد 18 نقطة بقيادة محمود فرغل ضيفا على فريق كيما أسوان الثامن برصيد 31 نقطة بقيادة علي عاشور .

دوري القسم الثاني فريق لافيينا بترول أسيوط النصر للتعدين المقاصة

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وائل لطفي

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