تفاصيل الفعاليات الثقافية اليوم الإثنين 20 مارس 2023

يشهد اليوم الإثنين الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٣، العديد من الفعاليات الثقافية، في القاهرة والإسكندرية.

القصة القصيرة جدا في مصر - الجذور التاريخية وآليات الكتابة وأنماط الإبداع، محور الأمسية الثقافية، والتي تحتضنها قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية.

وتعقد في السادسة والنصف من مساء اليوم الإثنين، أمسية لمناقشة، الكتاب الصادر عن سلسلة كتابات جديدة التابعة للهيئة المصرية العامة للكتاب، للباحثة أميرة عبد الشافي، تحت عنوان “القصة القصيرة جدا في مصر” .. الجذور التاريخية وآليات الكتابة وأنماط الإبداع.

ويتناول الكتاب بالمناقشة والعرض والتحليل، الشاعر الناقد دكتور شوكت المصري، أستاذ النقد الأدبي بأكاديمية الفنون، وتدير اللقاء الكاتبة الصحفية والشاعرة جيهان حسين.

والباحثةأميرة عبد الشافي، سبق وصدر لها ديوان شعري تحت عنوان “نقوش علي جدران الذاكرة”، وكتابها موضع النقاش “القصة القصيرة جدا في مصر”، هو مؤلفها الثاني.

ومما جاء علي الغلاف الخلفي لكتاب “القصة القصيرة جدا في مصر”، للباحثة أميرة عبد الشافي نقرأ: "منذ ظهور القصة القصيرة جدا باعتبارها شكلا أدبيا مختلفا، تصدر فيه المطبوعات وتقام له الندوات والمؤتمرات، وجدنا أنفسنا أمام عدة مشاكل مثار خلاف بين النقاد والأدباء، تتمحور تلك المشاكل حول انتماء هذا الشكل من الكتابة لنوع أدبي ما، أو تفرده باعتباره نوعا مستقلا.

كذلك مشكلة التسمية والمفهوم، إلى جانب الإشكالية الكبري، وهي هل هذا النوع الأدبي مستحدث، في الكتابة باعتباره محاكاة للأدب الغربي، أم أن له جذوره الضاربة في التراث العربي الأدبي.

وتلفت مؤلفة كتاب “القصة القصيرة جدا في مصر.. الجذور التاريخية وآليات الكتابة وأنماط الإبداع"، إلى أنها حاولت من خلال هذه الدراسة طرح الإشكالات التي تتعلق بهذا الجنس الأدبي المسمي بـ “القصة القصيرة جدا”، إلى جانب رصد الجذور التاريخية وبدايات كتابتها في مصر، كذلك أشكال وآليات كتابتها، وما يمكن أن يكون عليه وضع القصة القصيرة جدا في مصر مستقبلا.