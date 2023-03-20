الإثنين 20 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«زينة رمضان» تنشر البهجة فى شوارع مصر

زينة رمضان
زينة رمضان

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء شهر رمضان المبارك، حيث هل هلاله في شوارع مصر قبل قدومه بأيام، حيث تزينت بالألوان المبهجة والأضواء المتنوعة وعلقت الفوانيس بمختلف أحجامها في العديد من الشوارع والحواري من الأقصر حتى الإسكندرية، لما يحمله المصريون من حب واشتياق لهذا الشهر الفضيل واستقباله بطقوس وعادات امتدت  لقرون، حيث يتجمع أبناء المنطقة والجيران لتعليق زينة رمضان في كل عام.

قال محمود أحمد، أحد المواطنين بمدينة شبرا الخيمة، التابعة لمحافظة القليوبية، إنهم يستقبلون شهر رمضان المبارك ببعض العادات والتقاليد المتوارثة من الآباء للأبناء في منطقته، ويقف الكبير قبل الصغير لتعليق زينة رمضان في جو يسوده حاله من الفرحة والسعادة في نهايات شهر شعبان من كل عام، كما تقدم سيدات المنطقة المشروبات والحلوى لمن يقومون بتعليق الزينة من شباب المنطقة.

وأشار إلى أن شهر رمضان يعد فرصة للتقارب بين الجيران وبعضهم وأبناء الشارع الواحد و فرصة تجمعنا في الفرح لساعات معدوده في العام الممتلئ بالمشاغل فكل منا يشغله عمله وأمره، كما يستغل كبار المنطقه هذه المناسبة للصلح بين المتخاصمين وإنهاء أي خلافات خلال العام.

من جانبه، قال سيد رضا، أحد سكان مدينة قليوب، إن استقبال شهر رمضان في شارعه له طقوس مختلفة ومظاهر تتكرر منذ طفولته ويتسلمها الأبناء عن الآباء وعلى مدار سنوات لم تشهد شوارعنا شهر رمضان إلا وتزينت له وابتكر ساكنيها كل عام مظهر جديد فمن الزينة التقليدية إلى الإضاءة الملونة والفوانيس الضخمة وغيرها من المظاهر التي تبث في نفوسنا البهجة والسرور بقدوم شهر رمضان المبارك.

رمضان رمضان المبارك هل هلاله زينة رمضان شهر شعبان

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