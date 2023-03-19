الجيش الملكي يخطف بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.. وصراع بين بيراميدز وفيوتشر على المقعد الثاني

تغلب الجيش الملكي المغربي على ضيفه بيراميدز بهدف دون رد في الجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأحرز أحمد حمودان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 61، ليحسم تأهل الفريق المغربي إلى ربع النهائي.

بذلك رفع الجيش الملكي رصيده إلى 10 نقاط، قبل مباراته الأخيرة مع أسكو كارا التوجولي، وهو متذيل المجموعة بنقطة واحدة.

وتساوى بيراميدز مع فيوتشر برصيد 8 نقاط لكل منهما في المركزين الثاني والثالث.

واشتعل الصراع بين بيراميدز وفيوتشر على المقعد الثاني المؤهل للدور ربع النهائي بعد ضمان الجيش الملكي تأهله للدور المقبل.

أحداث الشوط الأول

شهد الشوط الأول العديد من الفرص الضائعة من جانب الفريق المغربي الذي فشل في التسجيل.

وشهدت الدقيقة الرابعة انفراد تام بالمرمى من رضا سليم لاعب فريق الجيش الملكي يمين منطقة الجزاء ولكن الأخير سدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

في الدقيقة الثامنة، رضا سليم لاعب فريق الجيش الملكي حاول المرور من جهة اليمين ولكن تداخل معه كريم حافظ بشكل رائع وأبعد الكرة إلى رمية تماس.

تسديدة قوية من ضياء الدين الجويني لاعب فريق الجيش الملكي من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

في الدقيقة 14 فرصة هدف مؤكد بعد تسديدة من محمد ربيع حريمات لاعب فريق الجيش الملكي من على حدود منطقة الــ 6 ياردات جهة اليسار أبعدها محمد الشناوي بشكل رائع إلى ركنية من جهة اليسار.

ركلة ركنية لصالح فريق الجيش الملكي من جهة اليمين نفذت عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمد ربيع حريمات برأسية مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، تسديدة قوية من حاتم الصوابي لاعب فريق الجيش الملكي من على حدود منطقة الجزاء أبعدها الحارس أحمد الشناوي من أقصى يمين مرماه بشكل رائع.



أحداث الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني حل محمود صابر بدلا من فخر الدين بن يوسف في صفوف بيراميدز.

وفي الدقيقة 61 جاء الهدف الأول لصالح الجيش الملكي عن طريق أحمد حمودان بعد ارتباك في منطقة جزاء الفريق المصري، انتهى بمحاولة للتشتيت من الشناوي ليجد حمودان الكرة ويسكنها الشباك.

وفي الدقيقة 67 حل إبراهيم عادل وأحمد توفيق بدلا من كريم حافظ ومحمد الشيبي.

فيما سدد مصطفى فتحي في الدقيقة 72 ليبعدها االحارس أيوب لكرد إلى ركنية.

وأتى دودو الجباس بدلا من محمود عبد العاطي في الدقيقة 80.

وأخيرا في الدقيقة 82 سدد إبراهيم عادل كرة مرت أعلى العارضة بقليل.

