الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

كيف نستقبل شهر رمضان وما هو فضله؟.. الشيخ هاني تمام يجيب

شهر رمضان
شهر رمضان

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، إن شهر رمضان عبارة عن 30 يومًا من النفحات والبركات، ويجب أن يتقرب المسلم من الله حتى يتجلى عليهم بنفحة لا يشقى بعدها أبدًا.

استقبال رمضان

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن استقبال رمضان يكون من خلال تجهيز النفس والقلب وطرح أي شيء من الممكن أن يشغلك عن الله، مشيرًا إلى أننا نستقبله بالفرح والسرور ونشرهما بين الناس من خلال تعليق الزينة في الشوارع والبيوت. 

وتابع، أن شهر رمضان من أكبر وأفضل أفضال الله علينا، واستقباله يكون بحمد الله وشكره على هذه النعمة الكبيرة، ويجب استغلال كل لحظة فيه بطاعة الله عز وجل، واغتنام الفرصة لأن الأجر يزداد في هذه الأيام.

فضل شهر رمضان

وعن فضل شهر رمضان استدل بحديث خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان، قال: "أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة، وقيام ليلة تطوعاً، من تقرب فيه بخصلة من الخير، كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة".

هاني تمام استقبال رمضان فضل شهر رمضان الفرح والسرور تجهيز النفس والقلب

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