الأحد 19 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الشوط الأول.. تعادل ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو

فينيسيوس جونيور ورونالد
فينيسيوس جونيور ورونالد أراوخو

خيم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على أحداث الشوط الأول من مباراة برشلونة وريال مدريد، في الكلاسيكو الذي يجمعهما على سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني "لا ليجا" موسم 2022-2023.

فريق برشلونة تسيد أحداث الشوط الأول من المباراة، وكان قريبًا من التسجيل عندما أطلق روبرت ليفاندوفسكي تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها كورتوا ببراعة في الدقيقة الثالثة.

وفي الدقيقة السادسة، تصدى تيبو كورتوا، لرأسية رافينيا مهاجم برشلونة.

واستطاع ريال مدريد تسجيل الهدف الأول في الدقيقة التاسعة بالنيران الصديقة عن طريق المدافع الأوروجواياني رونالد أراوخو، الذي حول الكرة العرضية التي أرسلها فينيسيوس جونيور، بالخطأ في مرمى تير شتيجن.

استمرت محاولات برشلونة للتسجيل بعد الهدف، لكنهم كانوا يُقابلوا بالجدار البلجيكي كورتوا وأمامه خط دفاع ريال مدريد.

وتمكن سيرجي روبيرتو من تسجيل هدف التعادل لـ برشلونة في الدقيقة 45 بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليمنى، من متابعة لتسديدة رافينيا، لينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.

وتُنقل مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني على قناتي beIN Sports Premium 1 HD, beIN Sports 1.

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني، فجاء مماثل للتشكيل الذي بدء به مباراته أمام ليفربول الإنجليزي في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويقود المهاجم الفرنسي كريم بنزيما تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش - توني كروس

خط الهجوم: فيديريكو فالفيردي - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما.

ويغيب عن ريال مدريد في مباراة اليوم، النمساوي ديفيد ألابا بسبب الإصابات، والأوروجواياني ألفارو رودريجيز بسبب تراكم الإنذارات مع فريق كاستيا.

وجاء تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: رونالد أراوخو - جول كوندي - أندرياس كريستنسن - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - سيرجي روبرتو

خط الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - جافي.

البدلاء: إيناكي بينيا - أرناو تيناس - إريك جارسيا - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا - فرانك كيسي - بابلو توري - فيران توريس - أنخيل ألاركون - أنسو فاتي

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، فيما يتواجد فريق ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

يُذكر أن ريال مدريد قد انتصر على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة الدور الأول على ملعب سانتياجو برنابيو.

برشلونة ريال مدريد الكلاسيكو الدوري الاسباني رونالد أراوخو فينيسيوس جونيور سيرجي روبيرتو

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