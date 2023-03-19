الأحد 19 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

نجيب جبرائيل: قضية الطفل شنودة إنسانية وأسرته في حالة انهيار

الطفل شنودة
الطفل شنودة

قال نجيب جبرائيل، محامي أسرة الطفل شنودة، إنه هدف من رفع القضية أمام القضاء الإداري، إلى إلغاء القرار الصادر من وزارة التضامن الاجتماعي فيما يتعلق بتغير اسم ومسمى الطفل، مشددا على أن القضية منظورة منذ 8 شهور.

وأوضح نجيب جبرائيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أنهم يتبادلون التصريحات والمذكرات والاقتراحات طوال 8 شهور في محكمة القضاء الإداري، ولم يثار موضوع عدم الاختصاص نهائيا إلا الآن، قائلا: "المحكمة رأت أنها غير مختصة، ولا نعرف ما هي المحكمة المختصة".

وأردف: "قضية الطفل شنودة إنسانية تبعد عن أي دين تماما، والحكم بعدم اختصاص القضاء الإداري جاء بعد مرافعة 8 ساعات، والأسرة في حالة نحيب وانهيار".

وناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لحل قضية الطفل شنودة باعتبارها قضية إنسانية في المقام الأول.

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