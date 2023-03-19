«الإحصاء»: إنفاق 332 مليار جنيه على برامج الحماية الاجتماعية خلال 7 أشهر

قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الدولة أنفقت أكثر من ربع تريليون جنيه لتمويل برامج الدعم والحماية الاجتماعية وتحسين أجور العاملين بالدولة بنحو 332.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من موازنة العام المالى الحالى 2022/2023.

وأشار جهاز التعبئة والإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن مخصصات الحماية الاجتماعية قاربت الـ140 مليار جنيه خلال النصف الأول من الموازنة الحالية مقارنة بنحو 136 مليار جنيه فى الفترة المناظرة من موازنة العام السابق، واستحوذت مخصصات دعم السلع التموينية النصيب الأكبر من الزيادة فى مخصصات الحماية الاجتماعية بنحو 5 مليار جنيه، لترتفع من 27 مليار جنيه لـ 32 مليار جنيه نتيجة استمرار صرف الدعم الاستثنائى لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف التقرير أن قرارات زيادة أجور العاملين بالدولة انعكست على زيادة مخصصات باب الأجور فى الموازنة الحالية لتصل إلى 194 مليار جنيه خلال النصف الأول من موازنة عام 2022/2023 مقابل 176.7 مليار جنيه فى الفترة المناظرة من العام السابق عليه، لتحتل الأجور المرتبة الثانية بين بنود مصروفات الدولة خلفًا لبند الفوائد بنسبة 20.6% من إجمالى المصروفات، كما عززت الدولة إنفاقها على المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية لتقفز الاستثمارات العامة إلى 104.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من الموازنة الحالية مقابل 93 مليار جنيه فى الفترة المناظرة من الموازنة السابقة.

أما على صعيد الإيرادات، أظهر تقرير الإحصاء نمو إيرادات الدولة بنسبة 14.5%، حيث ساهمت الضرائب بالنصيب الأكبر من حصيلة الإيرادات المتحققة والتى ارتفعت إلى حدود 461.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من الموازنة الحالية مقابل 386.8 مليار جنيه فى الأشهر المناظرة من الموازنة السابقة، وسجلت إيرادات الضريبة على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية أكبر ارتفاع من 119.9 مليار جنيه لـ 144.2 مليار جنيه، كما ارتفعت إيرادات ضريبة القيمة المضافة من 195.7 مليار جنيه لـ 228 مليار جنيه، والضرائب على الممتلكات من 50.6 مليار جنيه لـ 65.9 مليار جنيه.