الأحد 19 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أسرة «ألبير آريِّه» تشارك جمهور الحفل «كلبشاته والراديو وقت سجنه بأبو زعبل»

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

شاركت أسرة الراحل ألبير آرييه جمهور حفل إطلاق كتاب “ألبير آريه.. مذكرات يهودي مصري” "الكلبشات" التي ارتداها وقت سجنه في أبو زعبل، والراديو الذي قام بتهريبه إلى سجنه، وعمود الأكل الذي استخدمه أيضًا.

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وقال “سامي” ابن البير آرييه خلال فعاليات حفل إطلاق كتاب “ألبير آريِّه - مذكرات يهودي مصري” والصادر عن دار الشروق للنشر والتوزيع، مساء اليوم الأحد، بمبني قنصلية، أن والده استطاع بعد خروجه من السجن أن يحتفظ بالكلبشات التي ارتدائها في سجنه، وأن يحتفظ أيضًا بالبلدية الذي استطاع أن يهربه إلى سجنه وبعد خروجه.

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شارك في الحفل والكتاب الدكتور محمد أبو الغار ومنى أنيس محررة الكتاب، والكاتب الصحفي الفرنسي آلان جريش وأسرة ألبير آريِّه.

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ألبير ٱرييه كتاب ألبير ٱريه مذكرات يهودي مصري دار الشروق للنشر والتوزيع مبنى قنصلية الدكتور محمد أبو الغار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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