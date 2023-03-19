الأحد 19 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ماستر كلاس لـ سيجنى بومان في مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية (صور)

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية الـ24

نظمت إدارة مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، مساء اليوم، "ماستر كلاس" للمخرجة سجني بومان، عضو لجنة التحكيم بمسابقتى الأفلام الروائية القصيرة والتحريك، حضره عدداً من المشاركين فى المهرجان وصناع الأفلام والصحفيين، ورئيس المهرجان الناقد عصام زكريا.

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تحدثت سجنى بومان عن بدايتها فى عالم التحريك منذ أن كانت ترسم فقط "سكتشات" وفشلها عدة مرات فى عدد من محطاتها المهنية، خاصة سفرها إلى أمريكا ثم باريس، والصعوبات المادية والمعنوية التو واجهتها، وفى كل مرة كانت تستطيع أن تتجاوز مشاعر الإحباط والفشل، إلى أن جاءت لها الفرص الحقيقة لعمل أفلام تحريك، ترى النور وتشارك فى المهرجانات الدولية.

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وعن بداياتها، أوضحت بومان أنها درست الفلسفة، ولم تكن هى الدراسة المُحببة لها فى ذلك الوقت، ثم لم تكن تعرف ماذا تريد أن تعمل أو ما هو الذى يثير شغفها فى الحياة، لكن صديقتها المُقربة، والتى أصبحت مغنية مشهورة، لفتت نظرها إنها تجيد الرسم، فلماذا لا تدرس "الأنيميشن"، فقررت "سجنى" أن تمارس هذه الهواية أكثر وأكثر، وتجيدها، وأيضا تقوم بدراستها، وكانت تقضى وقتاً طويلاً فى الرسم من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً.

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أما عن أول فيلم تحريك لها، كان فيلم "الساحرة والبقرة" مدته دقيقتان، واستهلمت فكرته من إبنها، "٣ سنوات"، عندنا سألها فى شهر نوفمبر فى فصل الشتاء، أين ذهبت الحشائش التى كانت فى الأرض، فأجابته: أن هناك ساحرة أخذت الحشائش؟ وعندما سألها ابنها لماذا تأخذ الساحرة الحشائش؟ أجابت بأن الساحرة، تمتلك بقرة كبيرة وتريد إطعامها. ومن هنا بدأت تتخيل الحكاية وقصتها، وكان الفيلم الأول.

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أضافت سجنى، انتهت من صناعة الفيلم فى 1991 وهو نهاية الإتحاد السوفيتي، لذلك وصفوا الفيلم بأنه سياسى رغم إنه بالفعل لم يكن له أى علاقة بالسياسة.

أما عن فيلمها الثانى، قالت إن كان يشغلها وقتها علاقة الرجل بالمرأة والمشاعر بينهما، وبالفعل قدمت قصة الفيلم عن ذلك وكانت مدته ١٠ دقائق، وكان الأكثر انتشاراً وبعدها توالت الأعمال والمشاركات الدولية وأيضا الجوائز.

مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة عصام زكريا سجني بومان الأفلام الروائية القصيرة أفلام

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