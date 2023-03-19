الأحد 19 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على فولهام ويتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد وفولهام
مانشستر يونايتد وفولهام

قلب فريق مانشستر يونايتد الطاولة على ضيفه فولهام، وحقق الفوز عليه بثلاثة أهداف لهدف بعد أن كان متأخرًا بهدف دون رد في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقدم فولهام في الدقيقة 50 عن طريق مهاجمه ألكسندر ميتروفيتش، وظل الفريق مسيطرًا حتى الدقيقة 72، حيث تحصل مانشستر يونايتد على ركلة جزاء نتيجة وجود لمسة يد على ويليان.

وخلال مراجعة الحكم للأمر مع تقنية الفيديو، قبل طرد ويليان، تقرر طرد المدير الفني لفريق فولهام ماركو سيلفا بسبب اعتدائه لفظيًا على الحكم، وبعد ذلك طُرد البرازيلي ويليان.

كما اعترض ألكسندر ميتروفيتش لاعب فولهام على قرار طرد زميله ويليان، حيث تعامل بشكل سيء مع الحكم وقام بدفعه، الذي لم يتوان عن منح البطاقة الحمراء لـ ميتروفيتش.

وتمكن برونو فيرنانديز من إدراك التعادل لصالح اليونايتد من ركلة جزاء قبل أن يستغل الشياطين الحمر النقص العددي للمنافس ويتمكنون من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 77 عن طريق مارسيل سابيترز.

وفي الدقيقة 96، قضى برونو فيرنانديز على آمال فولهام من خلال إحراز الهدف الثاني له والثالث لصالح مانشستر يونايتد.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع برايتون في نصف نهائي كأس الاتحاد، بينما يواجه مانشستر سيتي نظيره شيفيلد يونايتد.

مانشستر يونايتد فولهام الإنجليزي برونو فرنانديز كاس الاتحاد الانجليزي ألكسندر ميتروفيتش

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