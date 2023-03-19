الأحد 19 مارس 2023
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موعد تطبيق رفع حد الإعفاء الضريبى لـ36 ألفًا للموظفين وأصحاب الأنشطة التجارية

جريدة الدستور

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن رفع حد الإعفاء الضريبي ليصبح 36 ألف جنيه سنويًا بدلًا من 24 ألف جنيه، سيبدأ تطبيقه من أول أبريل القادم.

وأضاف محروس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، إن هذا الأمر سيخفف العبء الناتج عن التداعيات الاقتصادية العالمية على الموظفين، وأصحاب النشاط التجاري، موضحًا أن الإعفاء الضريبي للموظف يُحسب على الراتب الشهري، ويُحسب على الدخل بالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية.

ولفت إلى أنه سيتم تطبيق هذا القرار على الموظفين بداية أبريل المقبل، ويتم تطبيقه على أصحاب الأنشطة التجارية يوم 31 ديسمبر 2023.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنويًا بدلًا من 24 ألف جنيه، وذلك خلال اجتماعه اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.


 

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