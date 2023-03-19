الأهلى يخاطب وزير الداخلية للموافقة على السعة الكاملة لاستاد القاهرة فى مباراة الهلال

أرسل نادي الأهلي خطابًا، اليوم، إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يطلب فيه موافقته على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة الأهلي والهلال في ختام فعاليات دور المجموعات لدوري الأبطال والمحدد لها أحد يومي 31-3/ 1-4-2023، لا سيما أن هذه المباراة المرتقبة تحدد الفريق المتأهل لدور الثمانية.

ويحتاج الأهلي للمؤازرة الجماهيرية الكبيرة لإحراز الفوز والحصول على بطاقة الصعود.

وأكد النادي في خطابه تقديره للجهد الكبير الذي يبذله رجال الأمن، والتبعات والمسئوليات التي يتحملونها في مثل هذه المواقف الوطنية ومساندتهم المؤسسات الرياضية التي تمثل البلاد في المحافل القارية.

ويحدد لقاء القاهرة المتأهل الأخير لدور ربع النهائي، بعدما تعادل الهلال مع صن دوانز وأحيا آمال الأهلي من جديد في التأهل.

وذكر موقع "كورة سودان" أن الإثيوبي باملاك تيسيما هو الحكم الذي سيدير مباراة الهلال والأهلي الحاسمة في الأبطال.